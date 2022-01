FV Rannungen - FC Westheim 7:4 (2:2). Tore: 1:0 Andreas Berninger (16.), 1:1 Erik Widiker (22.), 2:1 André Wetterich (30.), 2:2 Yanik Pragmann (33.), 2:3 Bastian Zoll (52.), 3:3 Maximilian Bindrim (53.), 4:3 Andreas Berninger (58.), 5:3 Peter Hahn (64.), 5:4 Yanik Pragmann (66.), 6:4 Maximilian Bindrim (85.), 7:4 Kevin Erhard (88.).

Eine Woche nach ihrem Trainingsauftakt lieferten sich die Kreisligisten auf dem Strahlunger "Teppich" eine torreiche Auseinandersetzung, in der die Rannunger auch ihren vom SC Hesselbach gekommenen Neuzugang Clemens Haub einsetzten. Die Begegnung startete mit einem 40-Meter-Pfostenkracher von Westheims Andy Graup, in Führung ging aber der Gegner durch Andreas Berninger nach einer Ecke von Alexander Müller und Kopfballverlängerung von André Wetterich. Den Ausgleich schafften die Noack-Schützlinge durch einen Abstauber von Erik Widiker, Yanik Pragmann hatte zuvor das Leder bei einem Freistoß an die Latte gesetzt. Andre Wetterich nach einem abgeblockten Müller-Schuss und der Schlenzer von Yanik Pragmann nach Steilpass von Marian Wiesler bedeuteten den 2:2-Pausenstand. Nach einem Missverständnis in der FV-Deckung sorgte Bastian Zoll für die erste und letzte Führung der "Waster". Eine Minute später landete die Kugel im FC-Kasten, als ein verunglückter Weitschuss von Maximilian Brindrim aus der eigenen Hälfte FC-Ersatz-Goalie Thomas Pfister durch die Hände glitt. Andreas Berninger im Nachschuss nach einem Standard und der eingewechselte Peter Hahn mit einem 20-Meter-Schlenzer, der vom Innenpfosten über die Torlinie flog, brachten die FVler deutlicher in Front. Den Anschlusstreffer erzielte Pragmann nach Pass von Konstantin Papadopoulos. Ein Kopfball von Bindrim nach Flanke von Daniel Kraus sowie ein platzierter Schuss von Kevin Erhard sorgten für ein letztlich deutliches Ergebnis.

FV Gemünden/Seifriedsburg - FC Untererthal 1:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Lukas Tartler (22., 34.), 0:3 Maurice Fella (39.), 1:3 David Vogt (85.).

Gut in Schuss sind die Grün-Weißen, die beim Bezirksligisten aufgrund einer vor allem in der ersten Halbzeit dominierenden Vorstellung gewannen. Die von Coach Sebastian Heinlein bestens eingestellte Elf agierte aus einer sicheren Deckung heraus, mit gefälligen Kombinationen wurde die gegnerische Abwehrreihe ausgehebelt, wobei Luks Tartler seinen Torriecher bewies. Im zweiten Durchgang wurde auf Seiten der Untererthaler viel gewechselt, die nun besser ins Spiel kommende Heimelf vermochte FC-Keeper Daniel Hammer aber erst in der Schlussphase zu überwinden.