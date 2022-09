"Der SV Riedenberg und Trainer Michael Leiber haben sich in beiderseitigem Einvernehmen verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung aufzulösen", teilt SV-Abteilungsleiter Mario Rüttiger mit. "Für eine Übergangszeit stehen Sportvorstand Benedikt Carton und Betreuer Stefan Dorn als Übungsleiter zur Verfügung." Über eine längerfristige Nachfolge im Traineramt macht Rüttiger zum jetzigen Stand noch keine näheren Angaben.

Der traditionsreiche Fußballverein aus dem oberen Sinngrund steht aktuell in der Kreisliga Rhön mit sechs Punkten aus acht Partien auf dem 12. Tabellenplatz, der am Saisonende die Abstiegsrelegation bedeuten würde. In der Fremde haben die Grün-Weißen in dieser Spielzeit noch nicht einen Zähler für sich verbuchen können. Zudem haben sich die Riedenberger bereits 27 Gegentreffer eingefangen, womit sie in der Kreisliga lediglich vom SV Ramsthal knapp übertroffen werden, der 28 Gegentore kassiert hat.

Der 41-jährige Hammelburger war im Jahr 2019 zum SV Riedenberg gestoßen, nach Trainerstationen beim SV Rot-Weiß Obererthal und beim SC Diebach. Im Januar dieses Jahres hatte der SV Riedenberg den Vertrag mit Coach Leiber für die Saison 2022/23 vorzeitig verlängert. Zu diesem Zeitpunkt der Vorsaison hatten die Grün-Weißen noch leise Hoffnung auf die Aufstiegsrelegation in der Kreisliga.

"Ich hatte mir persönlich das Zwischenziel gesetzt, in den ersten acht Spielen zwölf Punkte zu holen. Dieses Ziel wurde verfehlt", erklärt Leiber, der den Grund für den mangelnden sportlichen Erfolg insbesondere im Fehlen von verletzten Leistungsträgern sieht. "Gerade in der Offensive waren wir sehr geschwächt", so Leiber. Dazu kam in einigen Partien noch Pech dazu. "Ich bin halt nun mal sehr ehrgeizig." Dem Spielerkader wolle er keine Vorwürfe machen. "Die Spieler haben mitgezogen. Vielleicht bringt mein Nachfolger frischen Wind ins Team."bit/sbp