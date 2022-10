In der weiblichen Jugend U14 sind die Leichtathletik-Mädchen des TSV Oberthulba im Bezirk eine Macht. Das bewies das derzeit beste U14-Mehrkampfteam Bayerns einmal mehr auch beim Bezirksvergleich der Deutschen-Mannschafts-Meisterschaft. Sie setzten sich mit ganz starken 6130 Punkten klar gegen den Nachwuchs des LA-Tam Alzenau und der LG Main-Spessart durch. Auch das U16-Team des TSV Münnerstadt gewann in Hösbach seine Wertung.

Die starken Sportlerinnen aus Oberthulba waren aber nicht nur im Team erfolgreich, sondern präsentierten sich auch als Solistinnen in enorm starker Form. Für die schnellste Zeit im Sprint über die 75 Meter sorgte Maris Amthor, die bereits nach 10,65 Sekunden im Ziel war. Antonia Haas folgte mit 10,83 Sekunden und der drittschnellsten Zeit. Im Hürdensprint über 60 Meter war in hervorragenden 10,54 Sekunden wiederum Maris Amthor die Schnellste. Ihre Teamgefährtin Antonia Haas hatte da gehörig Pech. Klar in Führung und auf dem Weg zu einer überragenden Zeit stürzte die Bezirksmeisterin über die letzte Hürde. Stark, dass sie gleich wieder aufstand und in 13,53 Sekunden sogar noch einige Punkte für das Team holte.

Das Maß aller Dinge

Ihre Zwillingsschwester Antonia war in 11,48 Sekunden somit die Zweitschnellste in dieser Disziplin. Auch im Hochsprung sollte eine Athletin aus Oberthulba wieder das Maß der Dinge sein. Anne Granich lag mit 1,48 Meter vor Leila Lotz-Baptiste vom LA-Team Alzenau. Maris Amthor sprang mit 1,32 Meter auf Platz drei der Gesamtwertung.

Im Weitsprung stand mit Antonia Haas ebenfalls eine Jugendliche aus Oberthulba an der Spitze der Gesamtliste. Sie landete erst bei starken 4,40 Meter in der Grube. Sophie Kirchner wurde mit 3,80 Meter gemessen und wurde Vierte, vor Katharina Haas, die auf 3,76 Meter kam.

Den 200 Gramm schweren Ball warf Annika Henz auf 37,80 Meter und führte damit die Ergebnisliste an. Hochspringerin Anne Granich kam da auf erstaunliche 34,40 Meter und wurde Zweite im Gesamtklassement. Bei so viel Klasse war es nicht verwunderlich, dass die Staffel des TSV Oberthulba sich ebenfalls durchsetzte. Sophie Kirchner, Annika Henz, Katharina Haas und Anne Granich rannten die 4 x 75 Meter in 42,63 Sekunden und lagen im Ziel vor dem Quartett der LG Main Spessart, die 43,37 Sekunden benötigten. Damit hatte das Team des TSV Oberthulba auch sechs von sieben Einzeldisziplinen für sich entschieden.

Nur die 800 Meter überließen sie den anderen Teams. Mit Lina Füller hatten sie hier ihre Jüngste Sportlerin aufgeboten. Sie ist Jahrgang 2012 und damit drei Jahre jünger als die meisten ihrer Mitläuferinnen. Dennoch erfreute sie in 3:11,18 Minuten und Platz sieben. Auch im Ballwurf wusste sie mit ihren 26,70 Meter und Gesamtplatz fünf zu gefallen. Annika Henz, die in diesem Jahr vier Einzelwettbewerbe in Wurf und Stoßdisziplinen bei Bezirksmeisterschaften abräumte, ist sicherlich keine Spezialistin für die zwei Runden. Dennoch stellte sie sich der Aufgabe und holte in 3:12,96 Minuten weitere Punkte für das unglaublich starke Team des TSV Oberthulba.

Mit Punkten belohnt

Auf Münnerstädter Seite sorgte in der U16 Emilia Zeitz für die besten Leistungen, die dann auch mit den meisten Punkten belohnt wurden. Für ihre starken 1,52 Meter im Hochsprung wurden ihr 517 Zähler für das Team gutgeschrieben und für ihren flotten Sprint über die 100 Meter immerhin 489 Punkte. Anne Federlein sprintete die 100 Meter Hürden in 13,32 Sekunden und wurde im Weitsprung mit 4,21 Meter gemessen. Lina Rößler wurde im Hürdenlauf in 14,32 Sekunden gestoppt, sprang 4,12 Meter weit und sammelte für 14,47 Sekunden über die 100 Meter weitere Punkte. Marie-Kristin Kunz erzielte im Kugelstoßen 8,17 Meter und im Speerwurf 19,27 Meter. Ihre Teamkollegin Lina Johannes kam im Kugelstoßen auf 8,10 Meter und im Speerwurf auf 19,80 Meter. Für die 800 Meter benötigte Marie-Kristin Kunz 3:13,51 Minuten und Maren Weigand 3:19,80 Minuten. Am Ende hatten die jungen Münnerstädterinnen insgesamt 5744 Punkte auf ihrem Konto.

In der U14 war ebenfalls ein Team des TSV Münnerstadt am Start. Vor allem aufgrund einer Disqualifikation im Staffellauf über 4 x 75 Meter wurde es allerdings lediglich der sechste Rang. Eifrigste Punktesammlerin war hier Carlotta Rössler, die sich über die 60 Meter Hürden, im Weitsprung und im Hochsprung jeweils im Vorderfeld platzierte.