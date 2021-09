FC Viktoria Kahl - FC Fuchsstadt 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Max Petrunin (80.).

Die Erfolgsserie der "Füchse" wird geradezu unheimlich. "Ehrlich gesagt, mir auch", so Martin Halbig nach dem vierten Saisonsieg seiner Mannschaft. "Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir richtig gut, haben mutig nach vorne gespielt und uns auch Chancen erarbeitet." So hatte der formverbesserte Markus Mjalov zweimal die Führung auf dem Fuß, brachte aber das Leder nicht an Keeper Patrick Kaslow vorbei. Die Gastgeber, die mit dem Pressing der Kohlenbergler beim Spielaufbau Probleme hatten, brachten vor dem Seitenwechsel wenig Zwingendes zustande.

Was sich aber im zweiten Durchgang ändern sollte, in dem sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. Nach einer Stunde hatten die Viktorianer Pech, als ein Schuss von Dominik Witzel an das Quergestänge flog. Weitere Hochkaräter der Untermain-Elf vereitelte die kampfstarke Gäste-Abwehr, die immer wieder den Fuß ans Leder bekam und in Tayrell Kruppa einen neuerlich souveränen Keeper zwischen den Pfosten wusste. Dieser sah dann aus der Ferne, dass Dominik Halbig nach dem Sahne-Steilpass von Philipp Pfeuffer aus aussichtsreicher Position die Führung vergab.

Der Joker sticht

Als Glücksgriff sollte sich die Einwechslung von Max Petrunin erweisen. Von der Außenlinie startend, setzte der Joker erfolgreich zu einem Schuss Richtung langes Eck an. Die Schlussphase war von einem Kahler Anrennen geprägt, "aber wir haben mit Geschick und dem Glück, das du hast, wenn du in der Tabelle oben stehst, den Vorsprung verteidigt", bilanzierte Halbig. Groß ist nun die Vorfreude auf das Heimspiel am Samstag gegen die von Dominik Schönhöfer trainierte DJK Schwebenried/ Schwemmelsbach. "Ein Selbstläufer wird das Derby aber nicht", warnt Halbig. sbp

Fuchsstadt: Kruppa - Neder (78. Schmidt), S. Bartel, L. Lieb, Emmer - Raab, Pfeuffer, Köhler, Frank (63. Petrunin) - Mjalov (90. Bold), Halbig (92. Wlimzig).