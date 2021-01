Regionalligist FC 05 Schweinfurt meldet einen Neuzugang: Von der SpVgg Greuther Fürth wechselt Daniel Adlung leihweise für ein halbes Jahr zu den Schweinfurtern. Zudem erhält der FC 05 eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler im Sommer. Der 33-Jährige war zuletzt als spielender Co-Trainer bei Fürth II im Einsatz.

"Für mich ist der FC 05 eine reizvolle Adresse, nachdem ich schon länger Kontakt mit Geschäftsführer Markus Wolf und auch mit Co-Trainer Stefan Kleineheismann habe. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, was meine Entscheidung positiv beeinflusst hat. Zudem war die Nähe zu meiner Heimat Fürth ein weiterer Aspekt", so Adlung. Der torgefährliche Routinier gilt als Teamplayer und hat seine Stärken in der Offensive. "Wenn wir unser Potenzial auf den Platz bringen, hoffe ich, dass wir den maximalen Erfolg aus der Saison 19/21 herausholen können und im besten Fall aufsteigen."

Der gebürtige Fürther startete seine Karriere beim SV Hiltpoltstein, kam über die Jugendmannschaften des 1. FC Nürnberg zu Greuther Fürth. Beim Kleeblatt unterschrieb er 2005 seinen ersten Profivertrag. 2009 stand der heute 33-Jährige im Aufgebot der deutschen U-21-Nationalmannschaft, mit der er in Schweden Europameister wurde. In seiner weiteren fußballerischen Laufbahn ging es für Daniel Adlung zum VfL Wolfsburg, ehe er ein Jahr später zum Zweitligisten Alemannia Aachen wechselte. Nach einem Engagement bei Energie Cottbus wechselte er 2013 zum TSV 1860 München. Insgesamt war Adlung 287 Mal in der Zweiten Bundesliga im Einsatz.

Auslandsjahr in Australien

Der neue Sportdirektor Robert Hettich freut sich über einen erfahrenen Neuzugang: "Daniel Adlung ist mit fast 300 Zweitligaspielen ein gestandener Profi. In der Regionalliga gehört er zweifellos zu den überragenden Mittelfeldspielern. Entscheidendes Kriterium für mich ist, dass er noch hungrig ist und mit uns Erfolg haben möchte." Nachdem Adlung die Münchner Löwen 2017 nach ihrem Abstieg aus der Zweiten Liga verlassen hatte, wechselte er in Australiens A-League zu Adelaide United. "Wir hatten schon während seiner Spielzeit im Ausland Kontakt mit Daniel Adlung aufgenommen", sagt Geschäftsführer Markus Wolf. "Damals hätten wir ihn bereits gerne verpflichtet." 2018 war Adlung zurück in seine Heimat Fürth gekommen und hatte beim Kleeblatt in der Regionalliga-U-23 die Rolle des spielenden Co-Trainer übernommen. "Mit Daniel Adlung erhalten wir im Team noch Mal einen großen Qualitätsschub", so Trainer Tobias Strobl. Michael Bauer