SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II - DJK-SV Premich/DJK Langenleiten 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Luca Schmitt (10.), 0:2 Patrick Pruys (82.).

Euerdorfs Negativ-Serie setzt sich fort, während Premich an der Spitzengruppe kratzt. Heim-Pressewart Markus Erhard gestand nach dem Spiel "eine verdiente Niederlage" ein. Der erste Treffer war "ein Glücksschuss", ein Schlenzer ins lange Eck von der Strafraumkante, welchen der Torschütze "auch nicht immer so trifft". Danach waren die Spielanteile zwar ausgeglichen verteilt, jedoch war die heimische SG vorne "zu ungefährlich" und besaß "zu wenig Durchschlagskraft". Der zweite Treffer war ein Konter, nachdem die Hausherren offensiver spielten. Aufgrund der schwachen Heim-Offensive und der Gerissenheit der Gäste stand am Ende ein verdienter Sieg der DJK-SV Premich/Langenleiten.

SV Aura II - SV Römershag 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Thomas Lutz (14.), 1:1 Tim Schnarr (22.), 2:1 Daniel Hagemann (24.), 3:1 Fabian Illig (55.), 4:1 Daniel Gisder (51.).

Auras Bilanz bleibt ohne Fehl und Tadel, der Titelfavorit fegte auch über Römershag hinweg. Das Fehlen der Torjäger Arkadiusz Porombka und Paul Öztürk machte sich kaum bemerkbar, die Offensive der Heimmannschaft spielte stark auf und erhöhte das Torekonto für diese Saison auf bereits 18 Tore. Römershag hingegen konnte nicht an die Tabellenspitze anschließen, sitzt aber komfortabel im Tabellenmittelfeld. Sicherlich ist man über die Niederlage enttäuscht, hatte die starke Leistung der letzten Woche doch möglicherweise einen kleinen Hoffnungsschimmer entfacht. Aura muss sich demnächst im Topspiel mit Premich/Langenleiten messen. Römershag hingegen erwartet ein interessanter Mittelfeldkampf mit Schlimpfhof.

SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - SpVgg Detter-Weißenbach 3:2 (3:2). Tore: 0:1, 3:2 Marvin Hägerich (1., 34.), 1:1 Linus Weidner (19.), 2:1 Marcel Klubertanz (20.), 3:1 Michael Römmelt (33.), 3:2 Marvin Hägerich (34.).

Die Gastgeber "verschliefen die ersten zehn Minuten". SG-Trainer Oliver Hoffmann sah seine Mannschaft "nicht wirklich ins Spiel finden". Nach einer guten Viertelstunde kam Hassenbach besser ins Spiel und durch Marcel Klubertanz und Alexander Zülch zu ersten Abschlüssen. Der Ausgleich fiel dennoch unerwartet, als Gästekeeper Matthias Kessler einen Freistoßball von Jan Schmitt vor die Füße von Linus Weidner klärte. Auch das 3:1 fiel nach einem Standard von Jan Schmitt, welcher eine starke Freistoßflanke auf Michael Römmelt schlug. Der Anschlusstreffer fiel "aus dem Nichts". In der zweiten Spielhälfte "verteidigte Detter-Weißenbach stark", kam jedoch "nie zu einer wirklichen Ausgleichschance". Insgesamt war der Sieg verdient, auch wenn die Gäste durchaus Aussichten auf ein Unentschieden hatte.

SG Oberleichtersbach/Modlos II - FC Wittershausen 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Klaus (37.), 2:0, 3:0 Florian Müller (54., 74.), 4:0 Tobias Klaus (81.).

Wittershausen bleibt im fünften Spiel punktlos, auch wenn die Bedingungen im voraus nicht optimal waren. Ein großer Teil des Kaders war laut Keeper Christian Sell "im Urlaub". Dennoch gelang es eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen, welche sich zu Beginn "einige Chancen erspielte". Oskar Metzler traf den Außenpfosten, jedoch wurde auch ein SG-Schuss von Christian Sell an den Pfosten gelenkt. Auf einem "guten Rasen" wurde die Spielgemeinschaft mit der Zeit jedoch immer effektiver und begann ihre Chancen zu nutzen. Das erste Tor entstand aus einer "unübersichtlichen Situation", während der zweite Treffer ein geschickter Kopfball Florian Müller war. Bei den folgenden Toren machte sich mal wieder die fehlende Erfahrung bemerkbar. Spätestens der dritte Gegentreffer besiegelte die Niederlage. Trotz des deutlichen und auch verdienten Sieges tat sich Oberleichtersbach/Modlos "lange schwer".

Außerdem spielten

SV Garitz II - SG Waldberg/Stangenroth II 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Florian Sterker (22.), 1:1, 1:2 Nico Wehner (31., 48.), 2:2 Jaroslav Tomko (56.), 2:3 Marius Hillenbrand (82.).

SV Machtilshausen II - SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II 2:8 (2:4). Tore: 1:0 Lukas Koch (8.), 2:0 Andreas Koch (18.), 2:1, 2:3, 2:4 Julian Sell (21., 26., 31.), 2:2, 2:7 Christoph Mützel (25., 62.), 2:5 Manuel Wießner (51.), 2:6 Phillip Lutz (55.), 2:8 Sebastian Hahn (73.).

SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II - SG Unter-Oberebersach/Steinach II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Patrick Schmidtke (7.), 1:1 Tobias Kirchner (23.), 2:1 Patrick Schmidtke (72.).

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II - SpVgg Sulzdorf II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Max Börger (70.), 0:2 Frank Harth (85.).

SG Kleinbardorf I/Bad Königshofen II - SpVgg Althausen-Aub 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Daniel Hellmuth (2.), 1:1 Julian Kuhn (20.), 1:2 Simon Beer (70.), 1:3 Lukas Seufert (80.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - FC WMP Lauertal III 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Benedikt Friedel (23.), 0:2 Stefan Heck (49.), 0:3 Lukas Frank (87.).

SG Oerlenbach/Ebenhausen II - SG Sulzfeld II/Merkershausen II/Eibstadt II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Alexander Zitzmann (18.), 2:0 Dominik Metzler (21.), 3:0 Noe Osorio-Reineke (78.), 4:0 Zoheir Hendawi (82.).

SG Bad Bocklet II/Aschach II/Hausen II - SG Niederlauer II/Strahlungen III/Hohenroth II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Tobias Pawelkowicz (26.), 0:2 Kirill Samojlov (55.).