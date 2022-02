Angesichts der erfolgreichen Hinserie der Münnerstädter kommt die Verlängerung der Trainerverträge von Goran Mikolaj und Simon Snaschel um ein weiteres Jahr kaum überraschend daher. Die Abteilungsleitung des Bezirksligisten sah keine Veranlassung, über den Sommer hinaus etwas an der bestehenden Personal-Konstellation zu ändern. Auch der Kader soll weitestgehend bestehen bleiben.

Pünktlich zum Trainingsauftakt nach der Winterpause gaben die Verantwortlichen des Turn- und Sportvereins bekannt, dass Goran Mikolaj seine Arbeit bei den Lauerstädtern auch in der neuen Saison fortführen wird. Co-Trainer und Top-Torjäger Simon Snaschel wird dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost ebenfalls erhalten bleiben. Für Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh stand der Entschluss von Vereinsseite aus nie ernsthaft zur Debatte. "Aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Monate war für uns schnell klar, die Zusammenarbeit weiterführen zu wollen."

Auch der Spielerrat hatte den Wunsch nach einer Fortführung einstimmig signalisiert. "Die Jungs sind sehr angetan von der Konstellation mit Goran und Simon", so Schmittzeh. Vom Engagement Simon Snaschels zeigt sich Schmittzeh, der gemeinsam mit Walter Fleischmann und Manfred Back das Führungstrio der Mürschter Fußballer bildet, ganz besonders begeistert: "Die Rückkehr von Simon hat genau das gebracht, was wir uns erhofft hatten. Er macht einen Riesenjob, macht auf dem Platz die meisten Meter, nimmt die Jungs in die Pflicht und lässt den gewissen Funken überspringen."

Auch für Simon Snaschel sei die Verlängerung "reine Formsache" gewesen. "Die Entwicklung läuft überraschend gut, da gab es keinen Grund, die Verlängerung an bestimmte Bedingungen zu knüpfen." Besonders in der positiven Zusammenarbeit mit Goran Mikolaj sieht Snaschel einen Schlüssel für den Erfolg: "Wir kommen hervorragend miteinander aus und ergänzen uns super. Goran besitzt fachlich ein unheimlich großes Wissen. Ich übernehme in erster Linie den kommunikativen und organisatorischen Part."

Ein wichtiges Signal

Auch der Kader werde größtenteils zusammenbleiben. Die Spieler hatten allesamt ihre Bereitschaft erklärt, über den Sommer hinaus im blau-weißen TSV-Trikot auflaufen zu wollen, sollten keine beruflichen Gründe entgegenstehen. Das sei für das Trainerteam ein wichtiges Signal gewesen. "Der Kader soll zur Sommerpause nur punktuell erweitert werden, um eine gewisse Soll-Stärke zu erreichen. Konkret ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch gar nichts", berichtet Snaschel. Goran Mikolaj, für den die Verlängerung der Zusammenarbeit ebenfalls "schnell klar" war, lenkt den Fokus auf die bevorstehende Rückrunde. "Unser Ziel muss sein, die gute Performance und die Punkteausbeute der Hinrunde mindestens zu wiederholen. Nur dann haben wir eine realistische Chance, den Relegationsplatz zu behaupten, ohne die Leistungen der Konkurrenten beeinflussen zu können", erklärt der 52-jährige Inhaber der UEFA-Trainerlizenz. Mikolaj hatte im Sommer 2019 die Nachfolge von Klaus Keller an der Seitenlinie der Münnerstädter angetreten.