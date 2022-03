Die Rhöner Fußballvereine sind mit ihren Funktionären zufrieden. Im Amt bestätigt wurden ohne Gegenstimme Rainer Lochmüller als Kreis-Vorsitzender, André Nagelsmann als Kreis-Spielleiter und Ruth Müller als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball. Einstimmig votierten die Delegierten zudem für Thomas Kirchner, der fortan neuer Kreis-Jugendleiter ist. Harald Schreiber war von den Schiedsrichtergruppen als Kreis-Schiedsrichterobmann vorgeschlagen worden und wurde nun von den Delegierten bestätigt. Manfred Schneider als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Klaus Eisenmann als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss komplettieren.

In der Nüdlinger Schloßberghalle hatte sich doch eine erkleckliche Anzahl von Vereinsvertretern eingefunden, die gespannt waren, welche Erklärungen BFV-Präsident Rainer Koch, vor allem nach seiner Abwahl als DFB-Vizepräsident in der letzten Woche beim DFB-Bundestag, abgeben würde. Doch sie wurden enttäuscht, denn der Präsident erschien, wie schon zwei Tage zuvor beim Würzburger Kreistag, nicht.

Kochs Videobotschaft

Dafür wurde eine Videobotschaft eingespielt, in der Koch mit keiner Silbe auf seine persönliche Vergangenheit und Zukunft einging. Seine Ausführungen handelten von der Ukraine-Krise, den Schwierigkeiten, die der Fußball während der Corona-Pandemie zu lösen hatte ("Da hat der Verband in Zusammenarbeit mit den Vereinen das Bestmögliche gemacht"), und davon, "dass der Fußball insgesamt weiblicher werden muss". Im Übrigen sei es für die Vereine wichtig, mit Mut und Optimismus in die Zukunft zu schauen, wofür auch das aktuelle Verbandsmotto "Auf die Plätze" stehe.

Entgegen sonstiger Gepflogenheiten gab es keinen Beifall der Anwesenden. Mit Beifall wurden dagegen die Grußworte des unterfränkischen Bezirksvorsitzenden Jürgen Pfau bedacht, der gleich zu Beginn seiner Rede, "beim Kreistag in Würzburg wurden die Geschehnisse beim Bundestag spät angesprochen, ich will damit beginnen", in die Offensive ging. Er berichtete von einer Verbandsklausur am vergangenen Sonntag, bei der alle aktuellen Themen angesprochen wurden. In den nächsten Wochen würden sich die Verbandsgremien mit den Geschehnissen beim Bundestag befassen, über das Ergebnis werden die Vereine rechtzeitig vor dem Bezirkstag informiert. "Unabhängig davon bitte ich Euch, im Sinne des Fußballs weiterzuarbeiten", so Pfau.

Arbeit ins Netz verlagert

Der Bezirksvorsitzende rekapitulierte, dass der Verband, auch aufgrund der Corona-Beschränkungen die Arbeit ins Netz verlagert habe, was auch von Seiten des Kreisausschusses geschah, der die Berichte der Funktionäre ins Vereins-Postfach überstellte, sie können dort nachgelesen werden. In diesem Sinne wird auch eine Abstimmung ins Netz gestellt zu den Punkten: "Zulässigkeit von Trikotwerbung auf Trikotrücken und Hose" sowie die "Abschaffung der Auswärtstor-Regelung". Die Vereine können ihr Statement online bis zum 18.03.2022 abgeben, in Nüdlingen gab es hierzu keine Wortmeldungen.

Zügig verlief die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zum Bezirkstag, die vom Kreisausschuss im Vorfeld erstellte Kandidatenliste wurde von den Vereinsvertretern diskussionslos durchgewunken. Die Zufriedenheit der Rhöner Vereine dokumentierte sich auch darin, "dass keine Anträge eingereicht wurden", so Rainer Lochmüller, der an den Vertreter der DJK Waldberg, Ludwig Weisenseel, einen symbolischen Scheck in Höhe von 5000 Euro überreichte, ausgestellt von der BFV-Sozialstiftung.bMit dem Geldbetrag soll der Brandschaden in Höhe von 135.000 Euro am DJK- Sportheim aufgefangen werden.

Nach dem mit etwa 90 Minuten wohl kürzesten Kreistag aller Zeiten trat die Mehrheit der Anwesenden die Heimreise an. Die Verbliebenen freuten sich, bei einem Getränk nach längerer Zeit wieder einmal persönlichen Kontakt zu haben.