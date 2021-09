TSV Münnerstadt - FC 06 Bad Kissingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Florin Popa (41., Foulelfmeter), 0:2 Jan Krettek (87.).

In einer spannenden Auseinandersetzung fügten die Kurstädter den Gastgebern die zweite Saisonniederlage zu, was zu einem Platztausch in der Tabelle führte. Als sich Münnerstadts Simon Snaschel früh in der Partie nach einem weiten Schlag von Nicolas Weber die Kugel erlief und diese über den herausstürzenden Keeper Jan Hofmann Richtung Tor hob, kratzte Tizian Fella mit letztem Körpereinsatz das Leder von der Torlinie. Die erste Top-Chance der 06-er war der Kopfball von Luis Hüfner an die Latte nach Fella-Flanke. Dann scheiterte Filip Lijesnic nach Laus-Pass an TSV-Goalie Patrick Balling. Die Platzherren versuchten mit Diagonalschlägen die FC-Deckung aufzureißen, doch dies misslang, weil die sattelfeste Innenverteidigung mit den Routiniers Florin Popa und Christian Heilmann ein überragendes Stellungsspiel zeigte und Tizian Fella und Jonas Schmitt die Außenbahnen abschirmten.

Die Führung der May-Elf resultierte aus einem unstrittigen Strafstoß, von Florin Popa sicher verwandelt: Lukas Schmittzeh hatte im Zweikampf den hakenschlagenden Jan Krettek von den Beinen geholt. Die Ausgleichsbemühungen der "Nägelsieder" waren zu Beginn des zweiten Durchgangs erkennbar, "doch insgesamt haben wir nie an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen können, wir haben einfach schlecht gespielt und verdient verloren", räumte TSV-Coach Goran Mikolaj nach dem Abpfiff uneingeschränkt ein.

In der 52. Minute hätte schon eine Vorentscheidung fallen können, nach einem Steilpass von Ljesnic tauchte Krettek frei vor Balling auf, schob aber nicht überlegt ins lange Eck, sondern knallte das Spielgerät überhastet Richtung Keeper. Nach einer Stunde hatte Simon Snaschel, der nicht wie gewohnt zum Zug kam, den Ausgleich auf dem Fuß, aber sein Schuss von der Strafraumgrenze war einen Tick zu hoch angesetzt. Das 1:1 verpasste auch Sebastian Köhler, der Abwehrchef schlug nach einer Ecke aus Nahdistanz über den Ball, im Gegenzug scheiterte Lijesnic nach Querpass des eingewechselten Jakob Fischer neuerlich aus bester Position am Goalie. Der nächste Konter saß aber: Nachdem Krettek seinen Gegenspieler ausgetanzt hatte, scheiterte er beim ersten Schussversuch an Balling, um im Nachschuss doch für den Endstand zu sorgen. Die Mürschter haben Gelegenheit zur Revanche am kommenden Mittwoch im Pokalspiel im Sportpark.

Münnerstadt: Balling - L. Schmittzeh, Köhler, Weber, N. Markert (46. Schubert) - Sperlich (78. Ansari), Fleischmann, Müller, J. Markert - Snaschel, Katzenberger (63. Quinones).

Bad Kissingen: Hofmann - Fella, Heilmann, Popa, Schmitt - L. Hüfner (74. Brakk), J. Hüfner, May, Laus (46. Fischer) - Lijesnic (88. Friedrich), Krettek (92. Bajrami).

TSV Ettleben - FC Thulba 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Marcel Faulhaber (30., 42.), 3:0 Manuel Faulhaber (44.), 4:0 Marcel Faulhaber (68.), 5:0 Simon Michel (70.).

Für die Frankonen wird die Lage nicht nur wegen der Niederlage am Freitagabend immer brenzliger. "Denn unsere personelle Situation hat sich weiter verschärft", berichtete ihr Abteilungsleiter Christoph Adrio. Neben Keeper Andreas Kohlhepp (Fingerbruch) werden die Mützel-Schützlinge länger auf Moritz Büchner (Leistenbruch) und Abwehrchef Cedric Werner, der zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitt, verzichten müssen. Vor über 300 Zuschauern hielten die Gäste dem Anrennen des Aufsteigers in der ersten halben Stunde mit großem Kampf stand, ehe sie nach einer Ecke in Rückstand gerieten. Die euphorisch aufspielenden Gastgeber erhöhten den Vorsprung, als FC-Ersatzkeeper Rene Leurer die Kugel durch die Hände rutschte. Zwei Minuten später fiel schon die Vorentscheidung, als Manuel Faulhaber nach Steilpass von Maximilian Mosandl einnetzte. Im zweiten Durchgang konnten sich die Thulbaer keinen Hochkaräter erarbeiten, kassierten aber noch zwei Gegentreffer. Um die Hiobsbotschaften perfekt zu machen, erhielten die FC-Verantwortlichen noch die Mitteilung des Sportgerichts, dass das Match gegen die Dampfacher mit X:0 für die DJK gewertet wurde, weil die FCler aufgrund der Pokalspiele keinen passenden Nachholtermin anbieten konnten.

Thulba: Leurer - Knüttel, Werner (50. M. Gah), Nistor, Reuß - Diemer (46. Liebler), Mützel, Pfülb, Betz, D. Büchner - L. Heim.

Außerdem spielten

TSV Trappstadt - DJK Hischfeld 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Luca Derlet (11.), 1:1 Michel Knaup (32.), 2:1 Philipp Rudbach (73.). Gelb-Rot: Peter Hutzler (28., TSV).

SV Rödelmaier - DJK Dampfach 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Leon Heppt (75., Elfmeter), 0:2 Adrian Hatcher (77.),

TSV Forst - SV-DJK Unterspiesheim 7:0 (1:0). Tore: 1:0 Patrick Schmid (35.), 2:0, 3:0 Tim Westerhausen (50., 62.), 4:0 Adnan Hamzic (67.), 5:0 Tim Westerhausen (70.), 6:0 Adnan Hamzic (75.), 7:0 Mohamed Hamdoun (9.). Gelb-Rot: Tom Wiederer (73., SV-DJK).

DJK Altbessingen - SG Stadtlauringen/Ballingshausen 0:0. Rot: Janek Hartmann (83., SG). Gelb-Rot: Sebastian Heusinger (69., SG).