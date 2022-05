Die Unterfränkischen Jugend-Meisterschaften in Hösbach verliefen für die Leichtathletinnen und -athleten des Bäderkreises in Hösbach erfolgreich. 18 Plätze landeten sie auf dem obersten Podest, Hanna Schmitt vom TV/DJK allein sechs Mal.

Hürdenspezialistin Johanna Büchs vom TV/DJK nähert sich bereits wieder ihrer Topform aus dem letzten Jahr. In guten 15,11 Sekunden für die 100 Meter Hürden musste die Dritte der Bayerischen Hallenmeisterschaften allerdings Meike Paulick (Track & Field Club Mainfranken, 14,67 Sekunden) den Vortritt lassen und wurde Zweite.

Den Bezirkswimpel, den es für einen Sieg bei den Unterfränkischen Meisterschaften seit vielen Jahren gibt, holte sich Büchs dafür im Weitsprung. Mit einem gelungenen Satz auf 5,21 Meter erzielte sie sogar eine neue persönliche Bestleistung. "Mit der Zeit für den ersten Hürdenlauf der Saison war ich mehr als zufrieden. Mein Saisonziel ist wieder eine Zeit unter 15 Sekunden", sagte sie.

Elisa Eich vom selben Verein wurde am ersten Tag der Meisterschaften ihrer Favoritenrolle über die 100 Meter voll und ganz gerecht. In schnellen 12,80 Sekunden blieb sie bei ihrem Sieg nur knapp über ihrer erst zwei Wochen alten persönlichen Bestleistung.

Ihren Galaauftritt hatte die 19-Jährige allerdings über die Stadionrunde von 400 Metern. In neuer persönlicher Bestzeit von 58,34 Sekunden unterbot sie die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die Mitte Juli in Ulm ausgetragen werden. "Die Normerfüllung war eigentlich erst für kommende Woche geplant. Da laufe ich in Stockstadt die 400 Meter Hürden, die ja eigentlich meine stärkere Strecke ist. Aber die 400-Meter-Norm gibt mir jetzt dafür bestimmt die notwendige Lockerheit", freute sich Eich über die unerwartete Leistungssteigerung. Sollte die Fuchsstädterin in Stockstadt allerdings wieder eine derart fulminante Schlussgerade laufen wie jetzt in Hösbach, dürfte die geforderte DLV-Norm von 66,50 Sekunden für die lange Hürdenstrecke reine Formsache sein.

Eich gewinnt auch Kugelstoßen

Zwischen den beiden Laufdisziplinen gewann die Abiturientin auch noch mit 10,23 Meter das Kugelstoßen vor ihrer Klubkollegin Hanna Schmitt, die sich in der vergangenen Woche für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Siebenkampf der U20 qualifiziert hatte.

In Hösbach startete die Westheimerin an beiden Tagen insgesamt sieben Mal. Innerhalb von gut einer Stunde hatte Hanna Schmitt drei Titel unter Dach und Fach. Bis sie vom Hürdenlauf (16,31 Sekunden) zum zeitgleich angesetzten Hochsprung kam, waren da schon alle anderen Teilnehmerinnen ausgeschieden. Mit sehr guten 1,63 Meter gewann sie den Wettbewerb und eilig ging es weiter zum Weitsprung. Schnell noch den Anlauf ausmessen und auch diesen Titel mit soliden 5,02 Meter gewinnen.

Im Diskuswurf hat Hanna Schmitt bei Bayerischen Meisterschaften auch schon Einzel-Medaillen gewonnen. In Hösbach erzielte die 18 Jährige Abiturientin bei ihren Sieg mit der ein Kilogramm schweren Scheibe gute 30,64 Meter.

Am zweiten Tag der Meisterschaften sprintete Hanna Schmitt dann zum Auftakt die 200 Meter in flotten 27,59 Sekunden und warf den 600-Gramm-Speer auf immerhin 30,64 Meter. Das waren dann die Titel fünf und sechs für die Bayerische Siebenkampfmeisterin der U20 vom TV/DJK Hammelburg.

Exakt die Norm geschafft

Niklas Amthor vom TSV Bad Kissingen schaffte über die 110 Meter Hürden exakt die Vorgabe, die notwendig ist, um bei den Deutschen Jugendmeisterschaften starten zu dürfen. Der Auszubildender aus Bad Bocklet überlief die zehn 91,4 Zentimeter hohen Hürden der Jugend U18, trotz Gegenwinds in starken 15,20 Sekunden.

Sein Trainingskollege Moritz Fischer rutschte kurz nach dem Start weg und musste sich mit 15,62 Sekunden zufrieden geben. Letzterer durfte sich zumindest im Weitsprung mit seinem ersten Sprung auf über sechs Meter (6,03 Meter) und den damit verbundenen Sieg trösten.

"Es ist gut, dass ich schon mal eine Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften habe. Allerdings denke ich, dass ich die Norm auch über die 400 Meter Hürden noch erfüllen kann. In Ulm will ich dann möglichst über die lange Hürdenstrecke an den Start gehen", gibt Niklas Amthor einen Ausblick auf den Saisonhöhepunkt.

Nach drei Wochen Verletzungspause im April fehlt allerdings noch das Stehvermögen beim letztjährigen Bayerischen Meister der U18. Deshalb wird er wohl erst in ein paar Wochen sein Saisondebüt über die 400 Meter Hürden geben.

Helen Stahl vom TSV Münnerstadt wurde bei ihrem Debüt über die 400 Meter der U18 in 66,70 Sekunden gestoppt und stand damit in der Ergebnisliste vorne. Im Weitsprung landete sie mit ihren 4,68 Metern auf Rang drei.

Hoffnung auf Bayerische Meisterschaften

Im Staffellauf über 4 x 100 Meter der Jugend U16 wurde das Mürschter Quartett Zweiter. Lina Johannes, Lina Rößler, Anne Federlein und Emilia Zeitz unterboten dabei die B-Qualifikationsnorm für die Bayerischen Meisterschaften, die am 30. Juli in Kitzingen stattfinden sollen. Sofern nicht genügend Teams die A-Norm (54,00 Sekunden) schaffen, darf sich das TSV-Quartett mit seinen 54,42 Sekunden Hoffnungen auf einen Staffel-Start machen.

Schlussläuferin Emilia Zeitz gewann dann das Finale der Schülerinnen W15 über 100 Meter. Gegenwind verhinderte eine schnellere Zeit als die gestoppten 13,71 Sekunden. Teamkollegin Lina Rössler sorgte als Zweite in 14,12 Sekunden für einen Mürschter Doppelsieg.

Über die 80 Meter Hürden der W15 unterboten Anna Federlein als Zweite in 13,43 Sekunden und Lina Rössler als Dritte in 13,51 Sekunden ebenfalls die B-Norm zur Bayerischen U16 Meisterschaft.

Lina Rössler ließ den mitgereisten Anhang im Weitsprung dann ein weiteres Mal jubeln. Vier ihrer insgesamt sechs Versuche hätten an diesem Tag zum Sieg gereicht. Der letzte Sprung, der mit starken 4,79 Meter gemessen wurde, war dann der beste der Konkurrenz. Der Titel im Kugelstoßen der W14 ging mit 7,72 Metern an Lina Johannes vom TSV Münnerstadt, die mit 7,72 Meter vor Annika Henz vom TSV Oberthulba gewann.

Amy Schulz vom TSV Oberthulba überraschte über die 80 Meter Hürden der Schülerinnen W14. Mit kraftvollen Schritten zwischen den Hürden stürmte sie in 14,41 Sekunden als Erste ins Ziel. Im Weitsprung ließ sie mit 4,37 Meter einen Bronzerang folgen. Ihre Teamkollegin Annika Henz schleuderte den ein Kilogramm schweren Diskus auf 20,23 Meter und wurde damit vor ihrer Klubkollegin Amy Schulz Unterfränkische Meisterin.

Anne Granich vom TSV Oberthulba, die wie auch Annika Henz noch bei den Schülerinnen W13 startberechtigt ist, durfte sich im Hochsprung der W14 nicht mit einem Titel schmücken. In einem hochklassigen Duell gegen Emilia Quattländer (1,55 Meter) vom LAZ Kreis Würzburg, wurde sie mit neuem Hausrekord von 1,52 Meter Zweite. Mit dieser Höhe schaffte sie allerdings die direkte Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft der Schülerinnen W14. Dritte im Hochsprung wurde mit Antonia Haas (1,35 Meter) eine weitere W13-Schülerin des TSV Oberthulba, die auch noch in 14,23 Sekunden über die 100 Meter den Bronzerang eroberte.