Vorstand Roland Knoll hob in seiner Laudatio die kollegiale und unkomplizierte Art der Kollegin hervor: "Sie sind stets spontan bereit, sich auf aktuelle Situationen und Herausforderungen einzustellen!". Auch stellvertretende Abteilungsleiterin Alexandra May lobte die Teamfähigkeit und Kollegialität der langjährigen Kollegin.

Angefangen hat alles am 1. August 1981 in der damaligen Volksbank Bad Brückenau eG. Dort wurde Elisabeth Keßler in der Geschäftsstelle in Steinach ausgebildet. Nach Bestehen der Prüfung am 1984 blieb sie zunächst in Steinach am Schalter sowie in der Marktfolge. "Das war eigentlich der damalige Kundenservicecenter", umriss Vorstand Roland Knoll die Vielseitigkeit des Aufgabengebietes.

Auch heute noch sei das Wissen der Jubilarin rund um Service und Nachfolgearbeiten gefragt. Nach der Geburt des zweiten Kindes wurde die zweifache Mutter zunächst weiterhin im Kundenservice von Steinach eingesetzt; von August 1997 bis April 2000 führte ihr Weg in die Geschäftsstelle nach Garitz. Ab Mai 2000 fand die Bankkauffrau eine neue Aufgabe in der Belegbearbeitung in Bad Brückenau. Als der Kundenservicecenter (KSC) im Jahr 20210 in Bad Kissingen neu aufgebaut wurde, nahm Keßler diese Herausforderung an. Nach der Fusion mit der Raiffeisenbank Hammelburg blieb sie im KSC, der jetzt in Oberthulba angesiedelt ist.