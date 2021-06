In Bad Kissingen wurde ein 49-Jähriger von seinem eigenen Auto überrollt. Am Samstagnachmittag (12.06.2021) hielt der Auto-Fahrer im Wendelin-Dietz-Weg in Bad Kissingen an, um ein Paket an einem Anwesen auszuliefern. Der Mann stieg aus und lief zum Hauseingang, ließ jedoch fahrlässigerweise den Motor laufen und zog keine Handbremse.

Das Auto setzte sich dann auf der leicht abschüssigen engen Straße in Bewegung. Als der Mann dies bemerke, rannte der 49-Jährige seinem Auto hinterher und versuchte diesen aufzuhalten, indem er sich hinter das rollende Fahrzeug stellte und dagegenstemmte.

Bad Kissingen: Mann will davonrollendes Auto aufhalten und wird selbst überfahren

Das Auto überrollte den Mann, durchstreifte am Ende einer Sackgasse einen Vorgarten und kam nach über 50 Metern auf einer Wiese zum Stehen.

Hinterhereilende Zeugen fanden den Fahrer dann unter seinem Pkw liegend vor. Die alarmierten Feuerwehren Bad Kissingen, welche mit 20 Mann im Einsatz waren, hoben das Auto mittels Luftkissen an, sodass der 49-Jährige, der gänzlich unter dem Fahrzeug lag, geborgen und vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt werden konnte.

Der Mann wurde mit schweren inneren Verletzungen und Schienbeinbruch schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und das Fahrzeug sichergestellt.