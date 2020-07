Schott hoch, Pumpe an: So funktioniert die historische Solehebemaschine in Bad Kissingen

Langsam bewegt André Fuchs die Kurbel. Unter ihm, im Innern der historischen Freipumpe , spannt sich ein Seil, welches das Schott aus dem Triebwerkskanal nach oben zieht. Schäumend strömt Wasser aus der Saale in den Kanal ein und rauscht durch die im Durchmesser zwei Meter große Turbine . Die 32 jeweils 30 Zentimeter großen Schaufeln der Turbine setzen sich in Bewegung und treiben das mannshohe Zahnrad, die Pleuel und die Kolbenstangen an - die 1848 errichtete Maschine läuft.