In den Sommermonaten wurden im Rahmen des Projekts "Natur unvergesslich" verschiedene Spaziergänge in der Natur unternommen. Aufgrund der hohen Inzidenzen und der winterlichen Temperaturen sind die Spaziergänge zunächst ausgesetzt. So bald wie möglich möchte Martina Heinrich, die Koordinatorin und Managerin des Projekts, wieder mit den Spaziergängen beginnen.

Naturspaziergänge sollen fortgesetzt werden

Die Spaziergänge sollen wieder im gesamten Landkreis Rhön-Grabfeld stattfinden und zu unterschiedlichen Themen mit verschiedenen Partnern angeboten werden. "Natur unvergesslich" ist ein Angebot im Rahmen des Projekts "Rhöner Walderleben für Menschen mit Demenz", für das die Gemeinde Sandberg im Rahmen der bundesweiten "Allianz für Menschen mit Demenz" für drei Jahre Fördermittel bekommt. Die Naturspaziergänge sieht Martina Heinrich als nur einen Baustein, um das Thema Demenz in das Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, aufzuklären und zu sensibilisieren. Neu angeschafft wurden eine Reihe an Fachbüchern, die im Landkreis an verschiedenen Orten kostenlos zur Ausleihe bereitstehen. Es handelt sich um Ratgeber, Fachliteratur und Kinderbücher.

Sprachlosigkeit überwinden

Mit dem Lesestoff möchte Martina Heinrich einem breiten Publikum unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Demenz ermöglichen. Die Bücher richten sich an Betroffene, die die Diagnose Demenz bekommen haben, an Angehörige und Interessierte. Besonders wichtig war ihr, auch Kinderbücher anzuschaffen, um Familien eine Hilfestellung zu geben, wie sie mit Kindern über Demenz ins Gespräch kommen können. Gerade Kinder merken sehr schnell, wenn mit Opa oder Oma etwas nicht stimme. Die Bildergeschichten mit den kurzen Texten seien sehr liebevoll und verständnisvoll aufgebaut und helfen die Sprachlosigkeit, die beim Thema Demenz schnell entstehe, zu überwinden. Somit seien die Kinderbücher auch für Erwachsene durchaus geeignet, ist Heinrich überzeugt.

Auch Sabine Nasner (Fachkraft für die Walddörfer-Senioren) gefällt die sensible Aufmachung der Bücher sehr. Das heißt es in einer Geschichte: "Oma sagt manchmal, dass sie Schmetterlinge im Kopf hat. Dann fliegt ein Name, eine Geschichte oder ein Ding einfach davon." Die Enkelin geht mit ihrer Oma auf Schmetterlingsfang. Oder die Geschichte von Frieder, der seinen Opa dabei beobachtet, wie er sein Hemd verkehrt herum anzieht und die Schuhe im Backofen sucht. "Traurig denke ich, der Opa sucht nach seinem Gedächtnis."

Umgang, Kommunikation und Bedürfnisse

Unter den Fachbüchern sind Ratgeber für Angehörige zum richtigen Umgang mit dementen Menschen, zu Kommunikation und dem Erkennen von Bedürfnissen. Dabei ist auch ein Buch mit dem Titel "Überlebenstipps für Elternkümmerer", denn auch die Selbstfürsorge für Menschen, die ihre dementen Eltern begleiten, ist wichtig. Bücher wie "Hilfe ich werde vergesslich" und das "Mutmach-Buch für die Zeit nach der Diagnose" wenden sich direkt an Betroffene. Ein Vorsorgeberater informiert über so wichtige Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Testament und Erbfolge.

In die Welt der Demenz geht es mit dem Buch "Anderland", mittels einer Reise voller Fantasie und Kreativität, Verrücktheit und Gefühl. Gegen Angst und Vorurteile richtet sich das Buch "Recht auf Demenz": "Unsere auf geräuschloses Funktionieren optimierte Konsumgesellschaft aber steht hilflos vor denjenigen, die aus ihrer Mitte ‚verrückt' wurden." Der Autor plädiert dafür, dass Menschen mit Demenz als selbstverständlich dazugehörig begriffen und anerkannt werden und, dass auch mit Demenz ein glückliches und zufriedenes Leben möglich ist - unter den richtigen Rahmenbedingungen. Wie eine Gesellschaft mit dementen Menschen umgehe, sieht er als wichtigen Indikator.

Kontakt und Ausleihe

Neben der Fachliteratur laufen die Beratungen im Rahmen des Projekts weiter. Martina Heinrich steht Betroffenen und Angehörigen gleichermaßen zur Verfügung. Ein Flyer wurde ebenfalls entwickelt auf, dem weitere Adressen gesammelt wurden, die sich mit dem Thema im Landkreis befassen. Ein Kontakt ist möglich unter natur-unvergesslich@sandberg-rhoen.de, www.natur-unvergesslich.de oder Tel.: 0151/4428 2280.

Die Fachliteratur kann kostenlos an folgenden Stellen ausgeliehen werden: Die gesamte Bandbreite der angeschafften Bücher gibt es in der Gemeindeverwaltung Sandberg. Ansprechpartner: Sabine Nasner (Fachkraft für die Walddörfer-Senioren). Eine Auswahl an Büchern gibt es jeweils in der Stadtbücherei Bischofsheim, über dem Hallenbad in Haselbach (Gasthof zum Lindenbrunnen), Stadtbücherei Bad Neustadt (Bildhäuser Hof), Stadtbücherei Bad Königshofen und Stadtbücherei Ostheim.