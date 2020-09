Rettungseinsatz am Saale-Ufer

Einen Großeinsatz hatten die Rettungskräfte aus der Kurstadt am Dienstagnachmittag. Eine Frau befand sich in der Saale. Das vermeldet die Feuerwehr Bad Kissingen.

Bad Kissingen: Frau war in der Saale

"Ein Passant war am Saale-Ufer unterwegs und sah eine Frau im Wasser", teilt Harald Albert, Stadt- und Kreisbrandinspektor, mit. "Daraufhin sprang der Fußgänger ins Wasser um die Frau ans Ufer zu ziehen." Der Mann rief währenddessen Hilfe herbei. "Ein Polizeibeamter in zivil war zufällig in der Nähe unterwegs und eilte mit seinem Fahrrad zum Schweizerhaussteg. Dort unterstützte der Polizist den Fußgänger dabei, die Frau aus der Saale zu holen." Die Frau befindet sich mittlerweile in einem Krankenhaus. Der Retter wurde medizinisch versorgt und erhielt eine trockene Hose sowie ein paar trockene Schuhe.

Wasserwacht Bad Kissingen suchte vorsorglich den Fluss ab

Die Wasserwacht Bad Kissingen unterstützte laut Gruppenführer Andreas Bröll die medizinische Behandlung. Die Organisation suchte abschließend vorsorglich das Saale-Ufer flussabwärts ab.