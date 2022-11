Der große Saal im Regentenbau gilt als einer der besten Konzertsäle Europas. Große Bühne also die Kinder, die dort am vergangenen Samstag beim Jubiläumskonzert der Chorjugend im Fränkischen Sängerbund (FSB) mitsangen. Seit 25 Jahren gibt es die Chorjugend im Fränkischen Sängerbund. Grund genug, ein Jahr lang mit bunten Veranstaltungen zu feiern. Einen fulminanten Abschluss der Feierlichkeiten bildete nun das große Konzert im Regentenbau in Bad Kissingen, heißt es in einer Pressemitteilung des FSB.

Als eine ihrer letzten Handlungen als Präsidentin der Chorjugend ernannte nach dem Konzert Judith Reitelbach ihren Vorgänger Jochen Kästner zum Ehrenpräsidenten. Sie begrüßte ebenfalls ihre Nachfolgerin Annedore Stein aus Nürnberg. Als "wichtige Keyplayerin, die nun beruflich und im Ehrenamt neue Wege geht", würdigte Robert Heininger (aus dem FSB-Jugenchorvorstand) Judith Reitelbach. Die Zeilerin hat inzwischen eine Forschungsstelle in der Schönklinik in Bad Aibling inne und ist in den Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend gewählt worden.

Beim Casting ausgewählt

Mathilda Layer (13), Stella Grieshaber (12), Jakob Maier (10) und David Wacker (11), singen seit zwei Jahren im Kinderchor der fränkischen Chorjugend mit. Damals sind sie im Rahmen eines Castings in der Zeiler Singschule ausgewählt worden. Seitdem nehmen sie jeweils an sechs intensiven Probenwochenenden im Jahr teil, bekommen gezielte Stimmbildung und studieren anspruchsvolle Chorliteratur. Während der Coronazeit gab es regelmäßige Onlineproben, die in einem Virtual-Choir-Projekt mündeten, welches auf der Webseite der FSB-Chorjugend abzurufen ist.

Nun also die große Bühne. Der Kinderchor begann mit einem eigenen Part. Ihre Stücke haben Oliver Gies und Christoph Hiller, aus der a-capella-Popgruppe "Maybepop" extra für sie arrangiert. Sie starteten mit "Ein Jäger längs dem Weiher ging" im Boogie-Woogie-Style und glänzten mit einem Arrangement im Big-Band-Sound über das uralte Kinderlied "Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann". Es war staunenswert, was der Chor unter der Leitung von Mario Frei aus so bekannten und eigentlich simplen Liedern zaubern konnte. In den weiteren Parts des Konzerts zeigten Jugendliche und junge Erwachsene brillant, wohin die Reise gehen kann, wenn man kontinuierlich an der Stimme und an der Musikalität arbeitet.

Komponisten-Grußwort zum Jubiläum

Phänomenale Darbietungen von Chorwerken zogen das Publikum in ihren Bann. Die "Vokalholics (Leitung Jochen Kästner), der Ohmchor (Leitung: Moritz Metzner), die Records (Leitung: Annedore Stein) und das Streichensemble Klanglust aus Fürth boten Musik und Chorklang unserer Zeit vom allerfeinsten. Am Ende vereinigten sich alle Stimmen auf der Bühne, und Mario Frei dirigierte die "MASS" von Steve Dobrogosz. Der noch lebende Komponist schrieb aus Schweden ein persönliches Grußwort an die Chorjugend, gratulierte zum Jubiläum und erläuterte dem Publikum die musikalischen Gedanken, die hinter seiner Messe stehen. Dieses spannungsgeladene Werk, hervorragend von 150 jungen Akteuren dargeboten, führte das Publikum mal zum ehrfürchtigen Lauschen, mal zum Mitwippen, mal zum Staunen über wahrlich ungewöhnliche Umsetzungsideen für eine christliche Messe.

Am Ende riss es alle Zuhörer im Saal mit großem Applaus von den Stühlen. Die scheidende Präsidentin Judith Reitelbach verabschiedete alle Anwesenden mit dem Aufruf: Gehen Sie mit beschwingtem Herzen nach Hause und tragen Sie unser Motto "Wir sind ganz Chor" in die Welt. Das nächste Casting für Kinderstimmen ist zu erfragen unter chormanagement@fsb-kinderchor.de