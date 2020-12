Paketzusteller an der Belastungsgrenze

In der Postfiliale an der Münchner Straße in Bad Kissingen herrscht reges Treiben. Ständig kommen und gehen Leute; vor den Schaltern hält sich stetig eine Schlange, teilweise bis über den Fußgängerüberweg. Jeder hat noch etwas zu erledigen, so kurz vor Weihnachten . Eigentlich normal vor den Festtagen