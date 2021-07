Waldfenster 13.07.2021

Energie

Öko-Strom in Waldfenster?

Angeblich sollen in Waldfenster Photovoltaikanlagen installiert werden. So geht zumindest ein Gerücht, das derzeit im Markt Burkardroth kursiert. Die Redaktion hat nachgefragt, was an der Behauptung dran ist.