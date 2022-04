Die Gemeinde Oberleichtersbach legt Wert auf eine gute und zeitgemäße Ausstattung der Schule. So war es für Bürgermeister Dieter Muth und die Gemeinderäte eine Selbstverständlichkeit, die weitere Digitalisierung der Schule finanziell zu unterstützen. In einem ersten Schritt schaffte die Gemeinde bereits ein Klassensatz Tablets mit Zubehör an.

Von Seiten der Schule wurde der Wunsch geäußert, einen weiteren Klassensatz anzuschaffen, damit mehr Schülerinnen und Schüler gleichzeitig arbeiten können. Eine Förderung bei der Regierung von Unterfranken wird beantragt. Auf die Gemeinde kommen abzüglich der Förderung Kosten von 14.600 Euro zu. Der Bürgermeister Dieter Muth betonte, dass durchaus mehr Fördermittel abgerufen werden könnten. Doch es mache keinen Sinn, etwas anzuschaffen, was die Schule dann letztlich nicht benötige.

30 Tablets mit Schutzhüllen

Angeschafft werden unter anderem 30 Endgeräte, dazugehörige Schutzhüllen, Zubehör und ein Container zur Aufbewahrung. Auch der Elternbeirat befürworte die Anschaffung, wusste Muth zu berichten. Lob hatte der Bürgermeister für den sorgsamen Umgang der Schülerinnen und Schüler mit den bereits vorhandenen Geräten. Es sei in den zwei Jahren seit Anschaffung nichts vorgefallen.

Es sei wichtig, dass die Schule mit der Zeit gehe und die Schüler auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorbereite. "Die Kinder wachsen damit auf", so Muth. Über das Ergebnis der Ausschreibung und die konkreten Kosten werde der Bürgermeister die Gemeinderäte informieren.

Bauantrag und Abbruch genehmigt

Der Gemeinderat genehmigte außerdem den Bauantrag für ein Einfamilienwohnhaus mit Carport und Photovoltaikanlage, sowie Abbruch von Nebengebäuden im Ortsteil Mitgenfeld.

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren (gilt für alle baulichen Anlagen, die keine Sonderbauten sind) sollen zwei Kühlcontainer im Oberleichtersbach aufgestellt werden.

Neue Wanderkarten für die Gemeinde

Sechs neue Wanderkarten werden in Oberleichtersbach und den Gemeindeteilen auf gestellt. Die bisherigen Karten sind mit der Zeit in die Jahre gekommen und kaum mehr lesbar. Bürgermeister Dieter Muth stellte die neuen Karten vor, die überarbeitet und aktualisiert wurden.

Es sei für die Gemeinde Oberleichtersbach wichtig, die touristische Infrastruktur zu modernisieren, um für Radfahrer und Wanderer aktuelle Informationen zu bieten. Die neuen Tafeln werden in den nächsten Tagen aufgestellt.