Wieder Führungen durchs Moor

Der Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön e.V. (NBR) startet am 14. Juni wieder mit seinen geführten Wanderungen in der Rhön. Dies wurde möglich aufgrund der Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen. Wie die Verantwortlichen in ihrer Pressemeldung ergänzend mitteilen, daher auch die Sonntagsmoorführung bei Fladungen und die Reihe "In der Rhön unterwegs mit ..." wieder starten.

Die erste Führung durch das Schwarze Moor findet am Sonntag, 14. Juni, ab 10 Uhr statt, und ab dann jeden Sonntag um 10 Uhr bis inklusive Oktober.

Die Angebote der Reihe "In der Rhön unterwegs mit..." startet ebenfalls am 14. Juni, aber um 14 Uhr. Mit der Streuobstpädagogin Carmen Schiefhauer und "Karlchen Kauz" geht es in die Obstwiese. Diese Tour führt in die Welt von "Karlchen Kauz". Auf spielerische Weise wird Wissenswertes über die Besonderheiten und die Schutzwürdigkeit des Lebensraums Streuobstwiese vermittelt, denn mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten finden hier eine Heimat. Streuobstwiesen zählen laut Pressemitteilung zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Treffpunkt für diese Tour ist in Unterelsbach in der Schulstraße 1 am Ortsausgang Richtung Oberelsbach.

Für beide Touren läuft die Anmeldung über das Biosphärenzentrum "Haus der Langen Rhön" in Oberelsbach, Tel.: 09774/910 260 sowie per Mail: info@nbr-rhoen.de.

Damit trotz der Corona-PaEämie weitgehend sichere Touren für die Gäste möglich sind, gelten die von der Bayerischen Staatsregierung oder den nachgeordneten Behörden getroffenen Anordnungen. Für die Führungen in der Rhön ist daher einiges zu beachten. Es gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 15 Personen. Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an den geführten Wanderungen teilnehmen. Die Teilnehmer müssen sich im Info-Zentrum Haus der Langen Rhön in Oberelsbach anmelden.

Die Naturführer erhalten vom Info-Zentrum Haus der Langen Rhön vorab die Anmeldeliste. Sollten weniger als 15 Teilnehmer auf der Liste stehen, können unangemeldete Gäste mit auf die Führung genommen werden.

Die Teilnehmer tragen sich zu Beginn der Tour je Hausstand mit einer zuverlässigen Kontaktmöglichkeit (Handy und/oder E-Mail) auf einem vorbereiteten Zettel ein, die gesammelten Kontaktmöglichkeiten der Teilnehmer werden in einem verschlossenen Umschlag beim NBR abgegeben. Der Umschlag wird mit dem Datum der Tour und dem Namen des Naturführers beschriftet.

Die TeilnehmerInnen verpflichten sich, im Falle einer Corona-Erkrankung diese sofort dem NBR zu melden. Der NBR vernichtet die Teilnehmer-Listen nach Ablauf von vier Wochen, falls bis dahin kein Krankheitsfall aus der Gruppe gemeldet wurde. Alle Teilnehmer und die NaturführerInnen haben einen Mund-Nasenschutz dabei und halten die Abstandsregeln ein.

Mindestabstand einhalten

Im Außenbereich darf bei einem Mindestabstand der Teilnehmer von 1,5 Meter der Mund-Nasenschutz abgenommen werden. Bei Stopps und engerem Abstand als 1,5 Meter muss der Mund-Nasenschutz von den Teilnehmern getragen werden. Bei Stopps hält der Naturführer mindestens zwei Meter Abstand zur Gruppe und darf den Mund-Nasenschutz abnehmen.