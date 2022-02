Bischofsheims Markttage sind legendär. Küchenschürzen, Gürtel, Socken sowie Gebrauchsgegenstände aller Art gibt es zu kaufen. Oft sind die Märkte verbunden mit verkaufsoffenen Sonntagen der umliegenden Geschäfte. Der Stadtrat hat jetzt ein neues Marktkonzept verabschiedet. Statt der bisherigen Krammärkte sollen ab diesem Jahr drei Themenmärkte in der Innenstadt und eine Outdoor-Messe an der Rollsportanlage stattfinden.

Doch so ganz soll der gute alte Krammarkt nicht aus dem Programm verschwinden. Auf Wunsch des Gremiums werde es auch künftig einen traditionellen Krammarkt mit Waren für Haus und Garten geben, sodass insgesamt vier Märkte in der Innenstadt stattfinden werden. Cornelia Paul (Tourismus- und Stadtmarketingleiterin) erläuterte das neue Konzept.

Aufgewertet werden sollen die Märkte durch Infostände, Aktionen in den Geschäften und Gastronomiebetrieben, Ausstellungen und Kreativkurse. Der erste Markt soll am 10. April als Blumenmarkt stattfinden. Angedacht sei laut Paul ein Warensortiment von Blumen, Pflanzen, Saatgut, Blumenzwiebeln bis hin zum Garten- und Dekoartikeln rund ums Thema Frühling. Als zusätzliche Aktionen könne es einen Infostand geben, an dem man sich zum Beispiel über das Anlegen einer Blumenwiese informieren kann. Blumensamen als kleine Geschenke, ein Blumenbindekurs und Ähnliches stehen im Konzept.

Der Pfingstmarkt, am 5. Juni, ist als traditioneller Krammarkt gedacht. Der Johannimarkt am 26. Juni könne ein Künstlermarkt sein mit Kunsthandwerk aus Bischofsheim und der Region. Als zusätzliche Aktionen stehen Kunst-Ausstellungen zum Beispiel im Rentamt, ein Tag der offenen Holzbildhauer oder Kreativkurse für Erwachsene und Kinder im Programm.

An Maria Himmelfahrt, am 15. August, steht ein Genussmarkt im Programm mit regionalen Lebensmitteln, Gewürzen, Pralinen, Fränkischem Wein und Rhöner Bier. Es soll Probierstände geben, Genussmenüs in den Bischofsheimer Gastronomiebetrieben, ein Weinfest und mehr. Direktvermarkter, die Dachmarke Rhön und die Ökomodellregion könnten Partner bei diesem Markt sein.

Die Outdoor-Messe ist für 25. September auf dem Parkplatz an der Rollsportanlage vorgesehen. Der Verkauf von Outdoor-Kleidung, Vorführungen an der Anlage, Teststrecken und ein Flohmarkt wären hier vorstellbar.

Um dieses neue Konzept umzusetzen zu können, ist eine Änderung der Marktsatzung notwendig. Diese wurde 2015 schon einmal verändert, die Zahl der Märkte wurde damals sieben auf fünf reduziert. Schon damals wollte man die Bischofsheimer Märkte für Gäste, Besucher von außerhalb und Einheimische wieder attraktiver machen. Nun soll ein neuer Anlauf unternommen werden. Dieses Jahr werde als Probelauf für das neue Konzept verstanden, das sich erst etablieren müsse, hieß es. Bürgermeister Georg Seiffert ist überzeugt, dass es sich lohnt das Marktkonzept zu aktualisieren. Auf den vorhandenen Ideen könne aufgebaut werden.