LKR Bad Kissingen vor 1 Stunde

Corona

Landkreis Bad Kissingen: "Notbremse" gilt ab Sonntag

Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz für Bad Kissingen den dritten Tag in Folge über dem Wert 100. Insgesamt gab es 36 neue Fälle. Ab Sonntag gelten daher im Landkreis verschärfte Maßnahmen. Was ist geöffnet oder zu?