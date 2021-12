Jona ist erst zehn Jahre alt, und trotzdem weiß er ganz genau, was er will: "Ich lasse mich impfen, weil es wichtig ist, dass alle mitmachen", wird der Junge in einer Pressemitteilung des Landratsamts zitiert. Jona war eines der ersten Kinder ab fünf Jahren, die sich im Impfzentrum des Landkreises Bad Kissingen ihren Corona-Schutz abholten, heißt es weiter. Die Eltern seien erleichtert gewesen, dass dort nun auch Kinderimpfungen angeboten werden, denn nur so könne wirklich jeder sich selbst und damit auch andere schützen, so die Mitteilung.

"Gerade in der Schule haben Kinder viele Kontakte. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir nun auch Kindern ab fünf Jahren ein Impfangebot machen können", gibt die Pressestelle die Meinung von Landrat Thomas Bold wieder. Der Landrat habe sich bei den Kinderärztinnen und -ärzten sowie bei den Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern bedankt, dass sie sich bereiterklärten, die Arbeit im Impfzentrum zu unterstützen. "Sie nehmen sich viel Zeit für die Anamnese und die jungen Impflinge. So können wir die Impfungen wirklich kindgerecht gestalten", so Bold weiter.

Zwei weitere Termine

Die Impfungen für Kinder finden losgelöst vom regulären Betrieb des Impfzentrums statt, so die Pressestelle. An mehreren Nachmittagen werden ausschließlich Kinderimpfungen durchgeführt. Die vier Termine im Dezember und Anfang Januar seien schnell ausgebucht gewesen. Deshalb bieten die Verantwortlichen zwei weitere Nachmittage an, und zwar am 15. und 19. Januar.

Die Corona-Fallzahlen vom 29. Dezember im Überblick: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 27 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Bad Kissingen. Aktuell mit Covid-19 infiziert sind im Kreis nun 383 Personen, heißt es auf der Homepage des Landkreises Bad Kissingen. Momentan befinden sich 21 Menschen in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch laut RKI im Landkreis Bad Kissingen bei 153,1.

Wichtige Infos zur Impfung von Kindern und Erwachsenen, zu Testmöglichkeiten und Öffnungszeiten des Impfzentrums sind unter www.kg.de/impfzentrum und www.landkreis-badkissingen.de zu finden. Die Impf-Hotline des Landkreises ist ab sofort nur noch unter Tel.: 0511/957 396 00 20 zu erreichen. Isolde Krapf