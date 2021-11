Was war das doch noch für ein herrliches Herbstwetter in der Rhön vergangene Woche. Wärmende Sonne auf den Höhen, Nebel in den Niederungen. Nun: Diese Tage sind vorbei. Das typische Rhönwetter mit Nieselregen und Nebelschwaden beginnt. Dennoch haben verschiedene Gaststätten und Hütten im Mittelgebirge noch nicht geschlossen, wie ein Rundruf ergab.

Nach dem Corona-Lockdown im vergangenen Jahr gibt es erstmals auf dem Kreuzberg in den Klostergaststätten keine Betriebsruhe im Herbst. Die Öffnungszeiten sind zwar verkürzt, bleiben aber mit dem Berggasthof Elisäus im November und Dezember komplett offen (siehe Infobox unten). Der traditionelle Adventsmarkt ist für das erste Adventswochenende (27. und 28.11.) geplant. Unter welchen Rahmenbedingungen er stattfinden kann, könne Geschäftsführer Christian Weghofer noch nicht genau sagen. Stand jetzt geht er von einer 2G-Regelung aus.

Positives aus der Kissinger Hütte

Auch Diana Tisma, Wirtin der Kissinger Hütte, bleibt trotz der steigenden Covid-Fälle im Lande positiv: "Ab Sonntag gilt bei uns 2G. Und das ziehen wir auch den ganzen Winter durch", sagt sie. Und hält ihre Hütte für Wanderer, Rad- und Skifahrer offen, hat die Öffnungszeiten angepasst und Montag und Dienstag als Ruhetage ausgerufen.

Die Saison, die erst im Juni begann, sei sehr zufriedenstellend gelaufen, die Übernachtungen gut ausgebucht. "Wir kontrollieren die Corona-Vorgaben. Wer nicht in die Hütte kann, kann unser To-Go-Fenster nutzen", weist sie auf ihre in dieser Saison bewährte Outdoor-Alternative hin.

Auch Jürgen Schmitt von der Thüringer Hütte berichtet von einer sehr guten Saison in diesem Jahr. Er lässt seine Hütte noch bis zum Sonntag, 21. November, offen. "Wie es danach im Dezember weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Eventuell mache ich nur unser Imbissfenster auf", sagt der 61-Jährige. Der Grund: "Uns geht langsam das Personal aus, wir müssen alles über die Familie abfangen." Seit einem halben Jahr sei er schon auf der Suche nach Personal für Service und Küche. "Selbst das Arbeitsamt hat nichts für uns", klagt er.

Das Schweinfurter Haus am Gangolfsberg hat seit Mitte des Jahres einen neuen Betreiber. Franz-Josef Dresch sagt, dass er seine Gaststätte in diesem Jahr im Herbst offen lässt, nur montags hat er einen Ruhetag eingelegt. "Unser Haus hatte zuletzt einen schlechten Ruf, den will ich verbessern", so Dresch. Seinen Kiosk am Basaltsee lässt er noch bis Ende November offen.

"Ganz okay", so antwortet Alexander Hartan vom Neustädter Haus auf die Frage nach der Saisonbilanz. Er hat nur noch dieses Wochenende geöffnet und macht das Rhönklub-Haus vom 8. November bis zur ersten Dezemberwoche zu. Durch umfangreiche Umbaumaßnahmen wegen Brandschutz, die bis ins nächste Jahr andauern, könne er weiterhin nur Gastronomie, aber keine Übernachtung anbieten.

Eine Woche länger offen hat das Jagdschloss Holzberghof. Alexander Meinschäfer macht erst von 15. November bis zum 10. Dezember Betriebsruhe. "In der Gaststube war immer viel los, die Übernachtungen waren auch durchwegs gut belegt", freut sich Meinschäfer auf freie Tage vor der Wintersaison.

Betriebsruhe verschoben

Normalerweise macht das Berghotel Sennhütte in der typischen Rhöner Nebelzeit zu. "In diesem Jahr aber haben wir unsere Betriebsruhe in den Dezember verlegt, weil wir die Chance sahen, die Lockdown-Verluste etwas auszugleichen", sagt Hotelchefin Birgit Klingenberg. Die Saison sei zunächst sehr zaghaft angelaufen, "dann hatten wir aber sehr viel zu tun. Die Deutschen haben ihren Urlaub doch lieber im Lande verbracht", blickt sie auf einen starken Sommer zurück. Auch sie spürt das extreme Personalproblem in der Gastro-Branche, obwohl sie auf eine treue Stamm-Belegschaft setzen kann.

"Wenn unsere Kinder nicht mithelfen würden, könnten wir das alles nicht stemmen!" Und dabei gehe es nicht nur um Service, sondern auch um das Nachhalten der Corona-Bestimmungen. "Wir haben unsere Ordnung, die wir auch bei jedem Gast überprüfen. Das kostet Zeit und Nerven." Vor allem Tagesgäste reagierten häufig ungehalten bei den Kontrollen. "Das wird uns wohl noch einige Zeit beschäftigen", glaubt Klingenberg. Michael Nöth

Welche Hütte hat wann offen?

Kloster Kreuzberg keine Betriebsruhe, die Klostergaststätte hat geöffnet Mo. bis Do. von 11 bis 18.30 Uhr, an den Wochenenden von 11 bis 19.30 Uhr. Der Berggasthof Elisäus ist geöffnet Mo. bis Fr. von 17 bis 22 Uhr, Sa. von 13.30 bis 22 Uhr und So. von

9.30 bis 22 Uhr.

Gemündener Hütte bis Anfang Dezember geschlossen.

Neustädter Haus geschlossen vom 8. Nov. bis erste Dezemberwoche.

Gasthof Roth/Kreuzberg Betriebsruhe in den Allerheiligen-Ferien, ab Mo. 8.11. wieder geöffnet.

Holzberghof Betriebsruhe von Mo. 15.11. bis Fr. 10.12.

Thüringer Hütte von So. 21. November, bis in den Dezember geschlossen; evtl. wird dann das Imbissfenster geöffnet.

Haus am Roten Moor geschlossen bis Fr., 3.12.

Schweinfurter Haus keine Betriebsruhe, neu: Mo. Ruhetag.

Kiosk Basaltsee nur Sa. und So. offen von 11 bis 17 Uhr; ab Ende November Betriebsruhe;

Berggasthof Rother Kuppe Betriebsruhe vom Fr., 5.11., bis Fr. 10.12.

Sennhütte: geöffnet bis So., 5.12.; Betriebsruhe von Mo., 6.12. bis 25.12.

Berghaus Rhön Betriebsruhe von 1.11. bis 15.11.

Würzburger Karl-Straub-Haus Betriebsruhe von 1.11. bis So., 28.11.

Kissinger Hütte keine Betriebsruhe, aber neue Öffnungszeiten: Mo. und Di. Ruhetage, Mi./Do. 11 bis 17 Uhr, Fr./Sa. 11 bis 21 Uhr; So. 11 bis 17 Uhr.

Enzianhütte von November bis Ende März nur von Mi. bis So. geöffnet von 11.30 bis 22 Uhr.

Milseburghütte Die Hütte ist weiterhin geschlossen, ein Neubau verzögert sich.

Fuldaer Haus ganzjährig geöffnet, So. nur bis 17 Uhr, Mo. Ruhetag.

