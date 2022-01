Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag, 10. Januar, insgesamt 27 neue Corona-Fälle im Landkreis Bad Kissingen. Aktuell mit Covid-19 infiziert waren im Kreis am Montag 424 Personen, heißt es auf der Homepage des Landkreises. Momentan befinden sich 22 Personen in stationärer Behandlung.

Die 7-Tage-Inzidenz lag am 10. Januar im Bad Kissinger Landkreis bei 230,7 (am Sonntag 233,6). Damit stand der Bäderlandkreis in der Region Main-Rhön am besten da, denn die Inzidenzwerte der Nachbarn waren höher: Schweinfurt 337,2, Rhön-Grabfeld 381,1 und Haßberge 252,7. Zum weiteren Vergleich: Bayern hatte am Montag einen Inzidenzwert von 321,8.#

Nach dem DIVI-Intensivregister waren am Montag vier Personen in den vier Kliniken des Bad Kissinger Kreises in intensivmedizinischer Behandlung. Zwei von ihnen werden invasiv beatmet.

Ein Blick auf die verschiedenen Altersgruppen

Seit Beginn der Pandemie wurden beim RKI im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 8414 Covid-19-Infektionen verzeichnet. Interessant ist es, die Altersgruppen dieser Infizierten zu betrachten: Die meisten, nämlich 3079 Infektionen, wurden in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen verzeichnet. Hier gab es sechs Todesfälle.

2225 Infektionen traten in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen im Landkreis auf, es gab glücklicherweise keine Todesfälle. 1310 Infizierte waren zwischen 60 und 79 Jahren alt. In dieser Altersgruppe waren 41 Tote zu beklagen. 577 Personen, die eine Corona-Infektion hatten, waren 80 Jahre und älter. In dieser Altersgruppe starben seit Beginn der Pandemie leider die meisten, nämlich 100 Menschen.

Im Impfzentrum sowie von den Ärztinnen und Ärzten im Landkreis Bad Kissingen wurden bisher knapp 45 000 Corona-Auffrischungsimpfungen durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Am Dienstag, 11. Dezember, wird nun zentral ein Brief an alle Menschen im Landkreis verschickt, die älter als 60 Jahre alt sind.

Darin verweist Landrat Thomas Bold auf Studienergebnisse, die belegen, dass bestimmte Personengruppen, so auch ältere Menschen, vermehrt von einer reduzierten oder schnell nachlassenden Immunantwort nach ihrer vollständigen Covid-19-Impfung betroffen sein können. Deshalb sei eine Auffrischungsimpfung für sie besonders wichtig, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts weiter.

Die Auffrischungsimpfung wird aus medizinischen Gründen von der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankung empfohlen, heißt es im Brief des Landrats weiter. Daher sollten Betroffene diese Möglichkeit nutzen, lautet der Appell des Landrats.

Die Booster-Impfung wird für alle Personen ab zwölf Jahren empfohlen, deren Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Seit Ende Dezember bietet der Landkreis zudem für Fünf- bis Elfjährige Impfungen an, die sehr gut angenommen werden, so die Pressemitteilung. An den nächsten beiden Kinderimpf-Nachmittagen (12. Und 15. Januar) sind noch Termine frei.

Wichtige Infos zum Impfen und zum Testen

Das Impfzentrum ist am heutigen Montag, 10. Januar, noch von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Am 11. Januar kann man sich dort von 8 bis 14 und von 15 bis 19 Uhr impfen lassen. Am 12. Januar können Erwachsene von 8 bis 14 Uhr kommen, am Nachmittag werden von 15 bis 19 Uhr nur Kinder geimpft.

Wichtige Infos zur Impfung von Kindern und Erwachsenen, zu Testmöglichkeiten und Öffnungszeiten des Impfzentrums finden sich im Internet. Die Impfhotline des Landkreises ist unter Tel.: 0511/9573 9600 20 zu erreichen.Isolde Krapf