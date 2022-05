Bad Kissingen vor 3 Stunden

Austausch

Bad Kissingen: Was die Delegation am Toten Meer faszinierte und was man sich für die Zukunft erhofft

Eine Delegation des Kreistags war in Israel in besonderer Mission unterwegs. Denn es galt auch die Vergangenheit zu würdigen. Was man sich für die Zukunft erhofft.