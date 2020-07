Bad Kissingen meldet sich als Kulturstandort zurück

Die Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie haben Bad Kissingens gewohnte Umtriebigkeit den halben Sommer hinter Abstands- und Hygieneregeln fast vergessen lassen. Doch der Sommer 2020 hat ja noch eine zweite Hälfte.

Stadt und Staatsbad GmbH nutzen die Lockerungen, um als Kulturstandort wieder Flagge zu zeigen. KissingerKulturSommer nennen sie die Mischung aus Bekanntem und Bewährtem mit einigen neuen Elementen, die Bad Kissingen beim Publikum corona-konforme Umtriebigkeit attestieren soll. Der vom Förderverein des Kissinger Sommers angestoßene Kissinger Spätsommer (wir berichteten) kommt am zweiten Wochenende im Oktober mit einer Reihe von Konzerten hinzu.

Die Absage der beiden großen Ereignisse Bad Kissingens, des Rakoczy-Fests und des Kissinger Sommers, "tun immer noch weh", erklärte Oberbürgermeister Dirk Vogel am Montag. Vor diesem Hintergrund werde 2020 in die Geschichte eingehen, als Jahr, "das es so zuvor noch nicht gegeben hat". Mit dem KissingerKulturSommer haben Stadt und Staatsbad GmbH aber aus seiner Sicht in kürzester Zeit ein "überdurchschnittliches Angebot" geschaffen. Vogel glaubt nicht, dass es leicht ist, eine vergleichbare Stadt zu finden, "die ein ähnliches Angebot hinkriegt". Der Kissinger Spätsommer, ergänzte Vogel, werde eine Woche nach dem KlavierOlymp im Oktober der Stadt jene hohe Attraktivität für Gäste verschaffen, die schon Ziel war, als der Kissinger Sommer ins Leben gerufen wurde.

Argumente für die Gästeakquise

Martha Müller, die Schatzmeisterin des Fördervereins, berichtete von einem "schönen Programm", das dem Förderverein vor allem als Zeichen dafür wichtig sei, dass der Kissinger Sommer lebt, obwohl er im Sommer abgesagt wurde. Die Leistung des Fördervereins stellte die Stadt bei der Vorstellung der Angebote ausdrücklich heraus. Dass die unter dem Titel KissingerKulturSommer zusammen gefassten Angebote auch den Leistungserbringern in Bad Kissingen, also vor allem Hotels und Kurhaltern, Argumente im Bemühen um Gäste liefern sollen, machte Kurdirektorin Sylvie Thormann deutlich. Das Material ist sowohl in gedruckter Form als auch digital für die Werbung nutzbar.

Inhaltlich beginnt der KissingerKulturSommer im Grund mit dem Ende vergangener Woche bereits bekannt gewordenen Besuch der Historischen Persönlichkeiten aus Kissingens Weltbadzeit. Dieser Besuch bringt am kommenden Wochenende, 25. und 26. Juli, an Stelle des abgesagten großen Heimatfests punktuell Rakoczy-Flair in die Stadt.

Klassik auf der Wasserwand

Bei der Klassik im Rosengarten sind jeweils sonntags ab 11 Uhr im Rosengarten etwa 90-minütige Mitschnitte von Konzerten früherer Kissinger Sommer zu hören. Beginnend im August, so Stadt und Staatsbad GmbH, seien bis Mitte Oktober zudem jeden Samstagabend auf der Wasserwand des Multimedia-Brunnens im Rosengarten Videoaufzeichnungen des Kissinger Sommers 2019 zu sehen.

Die 36 Seiten des Programmhefts dokumentieren darüber hinaus, dass Stadt und Staatsbad GmbH viele klassische Reihen intensiv, aber corona-kompatibel wieder aufnehmen. Das Heft ist vollgepackt mit Konzerten der Staatsbad Philharmonie, Erlebnisführungen, Nachtwächtertouren, Gelegenheiten fränkische Volksmusik zu hören und kulinarischen Veranstaltungen der Genusswelten.

Jazzklänge ziehen aus dem Gewölbekeller der Oberen Saline in den Rossinisaal und die ART97688, eine Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler der Stadt, ist mit zwei Ausstellungen vertreten. Die Sommerausstellung in der Wandelhalle dauert vom 5. August bis zum 4. Oktober. Bitte nicht berühren! Kunst im Ausnahmezustand heißt eine zweite Schau von ART97688, die für die Zeit vom 10. September bis zum 11. Oktober in der Oberen Saline angekündigt ist.

Das Programm ist im Internet unter www.badkissingen.de/KissingerKulturSommer einzusehen.