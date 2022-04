Am kommenden Sonntag, 10 April ist es endlich soweit: Auf dem Bischofsheimer Marktplatz wird die Marktsaison eröffnet. Nachdem zwei Jahre kein Markt hat stattfinden können, geht es in die neue Saison mit einem brandneuen Marktkonzept.

Zum Auftakt gibt es von 11 bis 17 Uhr einen Blumen- und Frühlingsmarkt. Gleichzeitig laden die Einzelhändler zwischen 11 und 16 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag im Bischofsheimer Altstadtbereich ein. Das neue Marktkonzept sieht für Bischofsheim nicht mehr nur die üblichen Krammärkte, sondern auch ausgewählte Themenmärkte vor. Damit sollen gezielt Besucher angesprochen werden, die ein entsprechendes Angebot suchen und zu schätzen wissen.

Zum ersten Themenmarkt werden gut 20 Aussteller mit einer Vielzahl an Angeboten rund um das Thema Blumen und Frühling erwartet. Pflanzenfreunde und Gartenbesitzer können sich auf viele bunte Ideen rund um den Garten und Balkon freuen. Blumen, Gemüse- und Gartenpflanzen, Tipps und Trends für die Gartenpflege sowie Dekorationen und Kunsthandwerk werden das Marktbild prägen.

Salben und Kräuter

Neben Gärtnerei und Floristik wird es auch Produkte aus der Direktvermarktung geben: Kräuter, Salben, Salz, Imkereierzeugnisse, Gewürze, Tee, Kräuterbonbon, Marmeladen und vieles mehr. Darüber hinaus sind verschiedene Highlights geplant: Das Biodiversitätszentrum wird einen Infostand betreiben. Die Holzbildhauerschule wird am Markt mit einem eigenen Projekt vertreten sein. Von den ansässigen Gastronomen werden die Gäste mit regionaltypischen Frühlingsgerichten verwöhnt und für musikalische Unterhaltung sorgen örtliche Blaskapellen. Der Musikverein Wegfurt spielt von 11 bis 13 Uhr, die Musikkapelle Oberweißenbrunn von 13 bis 15 Uhr und Trachtenkapelle Haselbach von 15 bis 17 Uhr.

Das Marktkonzept sieht vier Märkte im Laufe des Jahres vor. Nach dem Blumen-und Frühlingsmarkt wird am Sonntag vor Pfingsten ein traditioneller Krammarkt an die alte Tradition anknüpfen. Für den 24. Juni ist ein Kunsthandwerkermarkt vorgesehen und am 15. August ein Genussmarkt. Durch die thematische Festlegung soll die Attraktivität der Märkte erhöht und ein gezieltes Publikum angesprochen werden.bem