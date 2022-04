Bei der Versammlung ließ die zahlreiche Teilnahme der Faschingsfreunde bereits erahnen, dass sie sich nach so langer Zeit wieder nach einem regen Vereinsleben sehnen, so eine Pressemitteilung des Vereins.

Neue und alte Gesichter

Der wichtigste Tagesordnungspunkt der Versammlung war an diesem Abend neben den zahlreichen Ehrungen die Neuwahl des Vorstandes. Nach teilweise jahrzehntelanger Teilhabe der Vorstandschaftsangehörigen galt es, die zentralen Posten des 2. Vorsitzenden, des Schatzmeisters, der Übungsleiterin sowie diverser Beisitzer neu zu besetzen. Dabei konnten für die nächsten drei Jahre Julia Kaiser (2. Vorsitzende), Stefanie Kaufmann (Schatzmeisterin), Jennifer Knoll (Übungsleiterin) und Irene Rau (Beisitzerin) neu dazugewonnen werden. Zu einer weiteren Amtszeit erklärten sich darüber hinaus Matthias Bühner (1.Vorsitzender), Melanie Kiesel (Schriftführerin), Tobias Dittrich, Marko Kiesel, Constantin Kleinhenz, Daniel Kleinhenz und Tanja Hertlein (Beisitzer) bereit. Für die Kassenprüfung wurden Hans-Peter Schuster und Harald Schmitt wieder gewählt. Der Vorstandsvorsitzende Matthias Bühner bedankte sich zuletzt nicht ohne Wehmut bei den ehemaligen Vorstandschaftsmitgliedern Anja Ehrenberg, Stefanie Karch, Bernd Kiesel, Jutta Schönwiesner und Monika Stark-Schmitt für ihre jahrelange tatkräftige Unterstützung sowie gewinnbringende Zusammenarbeit.

Im Jahr 2021 keine Veranstaltung

Vorstandsvorsitzender Matthias Bühner bedauerte, dass im Jahr 2021 leider keine Veranstaltung der Fidelia stattfinden konnte, blickte aber gleichzeitig zuversichtlich in die Zukunft und auf die bevorstehende Faschingssession 2022/23. Es folgten die Berichte des 1. Vorsitzenden sowie der Gardetrainerinnen. Die zum Teil sehr kurzen Ausführungen zeigten dabei deutlich, dass das Vereinsleben während der letzten beiden Jahre fast vollständig zum Stillstand gekommen war.

Ehrungen

Ein Highlight des Abends waren die zahlreichen Ehrungen, die Andre Köstner im Namen des Fastnachtsverbands Franken (FVF) vornahm. Dabei wurden zahlreiche Vereinsmitglieder für ihre jahrelange Aktivität bei der Fidelia Reiterswiesen ausgezeichnet.

Den Verbandsorden des FVF erhielten für die vergangenen Faschingssessionen 2020/21 und 2021/22 Julia Kaiser, Isabel Kiesel, Alida Kraft, Manuel Sauer, Christian und Leonie Scheit sowie Lorenz Schubert. Der Verdienstorden des FVF wurde den beiden Mitgliedern Lisa Bühner und Tabea Schönwiesner für ihre intensive Mitarbeit als Tänzerinnen sowie Trainerinnen verliehen. Die in der fränkischen Fastnacht höchste Auszeichnung, der "Till von Franken", wurde an diesem Abend sogar gleich zweimal überreicht, nämlich an Tobias Dittrich und Anja Ehrenberg.

Darüber hinaus zeichnete die Fidelia selbst ihre Vereinsangehörigen Lisa Bühner, Carina Ehrenberg, Bernd Greubel und Marion Paesold für 25 Jahre sowie Jutta Gerr, Albrecht Kiesel, Bernd Kiesel, Hermann Kiesel und Manfred Kissner für 50 Jahre Mitgliedschaft aus.

Freudiger Ausblick

Mit einem freudigen Ausblick auf die Feierlichkeiten im Rahmen der Maibaumaufstellung, die am 1. Mai in Reiterswiesen (ab 14 Uhr) mit Aufstellung des Baumes am Rathaus und anschließendem Festbetrieb am Vereinshaus Krone planmäßig stattfinden sollen, verabschiedete sich der Vorstandsvorsitzende schließlich am späten Abend von allen Teilnehmern der Versammlung mit den Worten "Fidelia Reiterswiesen, nur gemeinsam sind wir stark".