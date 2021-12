Die Einwohnerzahl von Bad Kissingen wächst erfreulicherweise stetig. Um den Neubürgern ihren Neustart in Bad Kissingen so angenehm wie möglich zu gestalten, gibt es von der Stadt Bad Kissingen viele wichtige Informationen bei der Anmeldung, heißt es in einer Pressemitteilung von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen.

Auch Stadtmarketing Pro Bad Kissingen trägt seit einigen Jahren mit dem Projekt der Neubürgergutscheine dazu bei, dass sich der neue Bürger willkommen fühlt. Jede Neubürgerin und jeder Neubürger erhalten bei der Anmeldung vom Bürgerbüro auch ein Kuvert mit Gutscheinen von Bad Kissinger Geschäften überreicht.

"Eine Win-Win-Situation"

"Herzlich willkommen" steht auf dem Umschlag, und darin verbergen sich aktuell Gutscheine, welche die neuen Bürger auf Geschäfte der Stadt aufmerksam machen und zudem einen Vorteil bieten sollen. "Eine Win-Win-Situation", meint Klaus Bollwein, Geschäftsführer von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen. "Denn jeder Gutschein beinhaltet einen Rabatt, ein Geschenk oder ein besonderes Angebot". Die Gutscheine sind bunt gemischt, von Textilien über Spielwaren bis zu Waren des täglichen Bedarfes. Auch Banken, Tageszeitungen, Steuerberater und die Stadtwerke von Bad Kissingen sind daran interessiert, die Bürger als Neukunden für ihr Unternehmen zu gewinnen.

Stadtmarketing Pro Bad Kissingen freut sich darüber, dass diese Marketingidee sowohl bei den Mitgliedern des Vereins als auch bei den Neubürgern so gut ankommt und die Zahl der teilnehmenden Unternehmen ständig steigt, heißt es in der Mittelung weiter. Bereits traditionell bekommt der Oberbürgermeister der Stadt das erste Kuvert einer neuen Auflage von Pro Bad Kissingen überreicht: Premiere für Dirk Vogel, der die Gutscheine als tolle Sache sieht, weil man den Neubürgerinnen und Neubürgern die attraktiven Angebote der heimischen Geschäftswelt gleich bei der Anmeldung im Bürgerbüro nahebringen kann.