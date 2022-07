Abschluss der Musikwoche an der Grundschule "Am Kleinen Steinbusch" war das Konzert der Musikschülerinnen und -schüler der August-Kömpel-Musikschule unter der Leitung von Christian Hirschler. Schulleiterin Barbara Buz begrüßte die Gäste. Die jungen Instrumentalisten und Sängerinnen und Sänger trugen mit großem Spaß die einstudierten Stücke in der voll besetzten Aula der Grundschule vor. Insgesamt präsentierten 16 Musikerinnen und Musiker im Alter von neun bis 17 Jahren ihr Können in einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm.

Mit dabei waren: Julian Weber, Dominik Elm, Emilio Gress, Tabea Ziegler, Mathilde Klug, Dana Sitte, Dorothea Starz, Anne Hüfner, Niclas Herbig, Loris Häusler, Barbara Buz, Philipp Walcher, Bastian Müller, Maximilian Priestner, Ferdinand Diegelmann und David Greenberg. Am Ende des gelungenen Konzertes gab es einen donnernden Applaus. Musiklehrer Christian Hirschler dankte Rektorin Barbara Buz für die Möglichkeit, seinen musikbegeisterten Schützlingen eine Bühne zu bieten, um die eingeübten Stücke aufführen zu können.red