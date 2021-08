Die Generalversammlung des VdK-Ortsverbandes Nüdlingen war längst überfällig. Doch die Corona-Pandemie habe es geschafft, dass nicht mal der Vorstand sich treffen durfte, sagte langjährige Vorsitzende Kilian Biefel. Heuer wurde daher für zwei Jahre Rechenschaft abgelegt.

In seinem Bericht erinnerte Kilian Biefel an Heinrich Schläger, der im März 2004 Abschied nahm. Notgedrungen habe er den Vorsitz übernommen. Inzwischen seien 17 Jahre vergangen. "Das Dilemma war, dass sich niemand eine Fusion mit den fast 400 Mitgliedern im Ortsverband vorstellen konnte. Man habe sich damals auf eine Notlösung geeinigt; die Veranstaltungen wurden weiter herunter gefahren", so Biefel.

Als "Licht am Ende des Tunnels" beschrieb Kilian Biefel die nun anstehende Neuwahl. Als Neuer Ortsvorsitzender erhielt Martin Renninger das einstimmige Vertrauen der 25 Anwesenden. Als Stellvertreter wählte die Versammlung Kilian Biefel. Er erhielt auch erneut das Vertrauen als Schriftführer. Als Vertreterin der Frauen wurde Irmgard Weber gewählt. Josef Hein fungiert als Vertreter der jüngeren Generation. Lilly Budnik und Brigitte Wirth wurden als Betreuerinnen gewählt. In das Amt als Beisitzer wurden Winfried Diez und Heinrich Memmel gewählt. Kassiererin bleibt Mara Beer.

Dank und Anerkennung

VdK- Kreisvorsitzende Michaela Metz würdigte das langjährige Engagement des bisherigen Ortsvorsitzenden Kilian Biefel. Er trat 1978 als Beisitzer im VdK an und übte die Funktion bis 1984 aus. Danach war er bis 2004 stellvertretender Vorsitzender. Das Amt des 1. Vorsitzenden übertrug die Versammlung 2004 an Kilian Biefel, der auch bis heute das Amt des Schriftführers ausübte. Für diese Vielfalt der Tätigkeiten bedankten sich die Kreisvorsitzende und der Ortsvorsteher Martin Renninger.

In der Versammlung stand auch die Ehrung langjähriger Mitglieder an. Leider hatten sich viele von ihnen entschuldigt. Für ihre langjährige Treue wurden geehrt: Arnold Geßner (30 Jahre), Heinrich Memmel, Brigitte Wirth und Ralf Hofmann (jeweils 25 Jahre).

Aus dem Rechenschaftsbericht von Kilian Biefel ging hervor, dass das Gedenken am Volkstrauertag ohne den VdK stattfand. Lediglich die Gratulation von betagten Mitgliedern unter Hygienebedingungen und ohne jeden persönlichen Kontakt sei möglich gewesen. Für die Vorstandsmitglieder, die umsichtig und engagiert halfen, zeigte sich Biefel sehr dankbar. "Wenn man zum Nichtstun gezwungen ist, gibt man kein Geld aus." Daher sei beim VdK-Ortsverband Geld übrig geblieben. Die Mitgliederzahl habe sich trotz Austritten und Sterbefällen relativ konstant bei 396 gehalten. Die 400 sei noch nicht erreicht worden. Dies bleibe ein Ziel des neuen Vorstandes.

In seinem Grußwort bedankte sich 2. Bürgermeister Edgar Thomas für die große Verantwortung, die der VdK für die älteren Bürgerinnen und Bürger übernommen habe. Sein besonderes Lob galt der Mitgliederbetreuung. Als insgesamt positiv bezeichnete die Kreisvorsitzende Michaela Metz die Mitgliederentwicklung. Sie erläuterte, dass der VdK für die Opfer der Flutkatastrophe eine Geldspende zur Verfügung stellt.