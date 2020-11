"Die Magnetwirkung war stärker und schneller als erwartet!" Poppenhausens Bürgermeister Ludwig Nätscher berichtete auf der Sitzung des Zweckverbandes für das Gewerbegebiet A71 von einigen Interessenten. Seit dem Zuzug des Versenders Amazon war die Nachfrage sprunghaft gestiegen.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet - die Gemeinden Oerlenbach und Poppenhausen verantworten das Areal in Form eines Zweckverbandes gemeinsam - stand im Mittelpunkt der Sitzung in Poppenhausen. Von den Trägern öffentlicher Belange, so Planer Frank Braun (Planungsschmiede Braun) waren keine neuen Bedenken geäußert worden. Lediglich die Gemeinde Ramsthal wollte den (Amazon-) Lieferverkehr durch den Ort in den Nachtstunden verhindert wissen.

Braun las den Mitgliedern des Gremiums die Einwendungen vor und ergänzte dies mit Folgen für den Bebauungsplan. Einstimmig folgten die sechs Stimmberechtigten dem Vorschlag, sowohl die Änderungen umzusetzen, also auch die Neufassung zu erlassen.

Straße, Wasser und Kanal standen für Frank Braun noch auf der Agenda für die weitere Erschließung des Gebietes. Er skizzierte die neue Wegführung, zeigte den Verlauf für Kanal und Abwasser aus. Das wasserrechtliche Verfahren sei schwierig gewesen, berichtete der Planer. Man werde drei statt der bisher angedachten zwei Becken benötigen und der Kanal für das Gewerbegebiet wird größer dimensioniert. In der neuen Planung werden die Weichen, so Braun, bereits für die Ansiedelung weiterer Betriebe, gestellt. Der bisherige Wendehammer weicht einer neuen, provisorischen Lösung.

Deutlich gewachsen

Das Gewerbegebiet an der Autobahn wuchs in den letzten Jahren deutlich. Gut sichtbar sind die Tankstelle und das Gebäude der Firma Metallbau Zitzmann an der Einfahrt. Weiter hinten entsteht das Logistikzentrum von Amazon und zur Zeit wird dort auch ein neues Bürogebäude gebaut. Ihre neue Heimat haben im Orts- und Landkreisgrenzen überschreitenden Areal unter anderem auch ein Fachbetrieb für "Mobilhomes" und ein Anbieter von Lagerflächen gefunden.