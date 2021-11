Wenn so viele Schweinfurter wie am Wochenende nach Bad Kissingen kommen, dann muss in der Kurstadt richtig was los sein - und so war in der Tat: Das 2. hier veranstaltete "Foodtruck Festival" fand im Innenhof des Luitpoldbads statt, genau eine Woche nachdem die mehr als einem Dutzend Food-Trucks und Foodtrailer in Schweinfurt Halt gemacht hatten.

War die dortige Werbung für Bad Kissingen so gut, das angebotene Essensangebot so reichhaltig oder hatten viele Schweinfurter das heimische Event "verschlafen"? Tatsache ist, dass weit mehr Auswärtige als Einheimische zu diesem Gastro-Event kamen.

Wo sonst wird einem neben "Kürtöskalács", einer ungarischen Spezialität, die übersetzt soviel wie "Baumstriezel" heißt, mexikanisches, indisches, thailändisches und amerikanisches Streetfood serviert. Holländische und italische Süßspeisen, Eis und Donuts rundeten das Angebot ab

Jeder der aufgefahrenen Trucks und Trailer bot mindestens ein halbes Dutzend verschiedener Speisen an - vom Burger und Süßkartoffelspieß bis hin zur original italienischen Pasta.

Die Besuchszahlen am Samstag war etwas dem Wetter geschuldet, dennoch waren da bereits einige hundert Gäste in entsprechender Kleidung vorbeigekommen. "Der Sonntag ist der Familientag, da ist dann richtig was los", sagte einer der Betreiber.

Manchem der Besucher war etwas unangenehm aufgefallen, dass zwei Euro Eintritt verlangt wurden. Sie waren der Meinung, dass ein Desinfektionsmittel heute überall kostenlos bereitgestellt werde, sei eine Selbstverständlichkeit.