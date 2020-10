LKR Bad Kissingen vor 1 Stunde

Einbruchsicherung

Landkreis Bad Kissingen: Tipps, Zahlen und Fakten zum Thema Einbruch

Selbst am hellen Tag dringen Ganoven in Huser und Wohnungen ein, die nicht gut gesichert sind. Was schreckt Einbrecher ab? Welche Tipps gibt die Polizei? Und wie sind die Zahlen im Landkreis?