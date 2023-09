Sie sind wundervoll anzusehen, bieten Pflanzen und Tieren wertvolle Lebensräume und versorgen uns mit frischem, heimischem Obst: Streuobstwiesen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft, wie das Landratsamt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung erklärt. Um sie zu erhalten, wurde der Streuobstpakt Bayern ins Leben gerufen. In dessen Rahmen soll der aktuelle Bestand gepflegt und erhalten werden, zusätzlich sollen rund eine Million Streuobstbäume neu gepflanzt werden. Doch wer übernimmt diese Maßnahmen? Fachkundige Baumwarte sind in unserer heutigen Gesellschaft eher rar gesät.

Das wollen die an den Landratsämtern ansässigen unterfränkischen Kreisfachberater in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege ändern: Sie bieten in den Jahren 2023 und 2024 eine Ausbildung zum zertifizierten Obstbaumpfleger bzw. zur zertifizierten Obstbaumpflegerin an. Angesprochen werden sollen alle, die sich vertieft mit Obstbäumen auseinandersetzen wollen – genauer: mit den Themen Biologie, Pflanzung und Schnitt, Veredelung und Anzucht, Verwertung und Vermarktung aber auch Pomologie und Sortenkunde. Oft wollen diese Personen später zusätzlich für andere Eigentümerinnen und Eigentümer, aber auch Kommunen Schnitt- und Pflegemaßnahmen übernehmen.

Der Kurs beinhaltet 9 Module und findet immer freitags ganztägig statt, an verschiedenen Orten in Unterfranken. Die Teilnahmegebühr beträgt 450 Euro beinhaltet Mittagessen, Getränke und Kursunterlagen. Am Ende des Kurses findet eine eintägige theoretische und praktische Prüfung statt. Wer sie erfolgreich absolviert, erhält das Zertifikat. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Interessenten melden sich bei Kreisfachberater Dieter Büttner per E-Mail unter dieter.buettner@kg.de, Tel. 0971/801-4175. Anmeldeschluss ist der 16. Oktober 2023. Weitere Informationen gibt es unter https://www.bezirksverband-gartenbau-unterfranken.de/obstbaumpfleger-in/.