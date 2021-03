"Allen Gästen, die gern die Ostertage in Bad Kissingen verbracht hätten und sich nach einem Urlaub in unserem Bayerischen Staatsbad sehnen, senden wir ein kleines Stück Bad Kissingen nach Hause. Mit digitalen Angeboten möchten wir Ihnen in der Ferne ein Lächeln auf die Lippen zaubern", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH laut Pressemeldung. Auch wenn Ostern in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, laufen die Vorbereitungen auf das Frühjahr, heißt es in der Meldung weiter. "Es ist klar, wir werden wieder keine normale Saison haben. Wir als Bad Kissingen bereiten alles so vor, dass Sie bei uns wieder sicher einkaufen, genießen und übernachten können", so Oberbürgermeister Dirk Vogel laut Pressemeldung.

Pünktlich zu Ostern läuft der Multimedia-Brunnen im Rosengarten wieder ab Mittwoch, 31. März. Besucher können sich täglich ab 7.30 Uhr auf die Fächerfontäne und die Musik-Wasser-Spiele freuen. Diese finden im dreistündigen Rhythmus um 9, 12, 15, und 18 Uhr statt. An den stillen (Feier)tagen Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag läuft die Fächerfontäne, die Musik-Wasser-Spiele finden nicht statt. Zum Start werden Oberbürgermeister Dirk Vogel und Kurdirektorin Sylvie Thormann ein Grußwort aus dem Rosengarten an die Abonnenten der Facebook-Kanäle "Rathaus Bad Kissingen" und "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" sprechen.

Die mediterrane Kneipplandschaft im Luitpoldpark bietet Besuchern ab Gründonnerstag mit dem Wassertretbecken und den verschiedenen Armbädern wieder die Möglichkeit, sich bewusst mit der Lehre von Sebastian Kneipp auseinanderzusetzen. Auch das Kneippbecken am Gradierbau wird wieder in Betrieb genommen. Im Kurgarten dürfen sich Gäste auf die Springbrunnen freuen, die in den letzten Monaten modernisiert und mit einem neuen Lichtkonzept ausgestattet wurden. Sie werden am Gründonnerstag in Betrieb genommen. Auch die Springbrunnen vor der Spielbank und dem Luitpoldbad sind wieder eingeschaltet. Ebenso läuft ab Gründonnerstag der Gradierbau wieder, der Umlauf für Besucher bleibt jedoch geschlossen.

Musikfreunde können sich am Ostersonntag, 4. April, um 19.30 Uhr auf ein Osterkonzert der Staatsbad Philharmonie Kissingen freuen, bei dem gleich mehrere Überraschungen auf die Zuschauer warten. Zu sehen sein wird das Konzert auf dem Facebook- und Youtube-Kanal "Bad Kissingen.Entdecke die Zeit". Ab Sonntag, 11. April, können sich Musikfreunde dann wieder wöchentlich auf das Abendkonzert um 19.30 Uhr freuen. Mittwochs werden im Monat April Musikwünsche veröffentlicht, die Abonnenten auf Facebook geäußert hatten.

Wer an Ostern einen Spaziergang durch Bad Kissingen macht, für den lohnt sich ein Stopp an der Brunnenhalle. Schülerinnen und Schüler der Sinnberg-Grundschule und der Henneberg-Grundschule haben Ostereier aus Pappmaché bemalt und verziert. Diese werden in den Fenstern der Brunnenhalle zu bestaunen sein.

Rätselvideo auf Facebook

Bei einem österlichen Rätselvideo, das am Gründonnerstag auf dem Facebook-Kanal "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" veröffentlicht wird, haben Teilnehmer die Chance auf tolle Gewinne. Dazu müssen sie erraten, an welchen Orten in Bad Kissingen das Osterei im Video vorbei rollt, informiert die Staatsbad GmbH. Interessierte können sich zudem über Bilder der Frühjahrsbepflanzung und der Osterdekoration auf den sozialen Netzwerken der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH freuen.

Das Museum Obere Saline hat von Mittwoch bis Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Während das Museum am Karfreitag geschlossen bleibt, ist es am Ostermontag mit einer Sonderöffnung für seine Gäste da. Mit dem Familienrätsel können große und kleine Besucher das Museum selbständig erkunden und etwas gewinnen.

Die Sonderausstellung "Blumenkind und Blendax-Max, Mode, Spiel und Kinderbuch", mit den Arbeiten der Illustratorin Ilse Wende-Lungershausen, steht seit November in der ehemaligen Salinenkapelle bereit und wird bis zum 18. April 2021 verlängert.

Bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 kann das Museum spontan besucht werden. Solange der Inzidenzwert über 50 liegt, ist ein Besuch nach vorheriger

Terminvereinbarung möglich. Die Vereinbarung von Besichtigungsterminen ist von Montag bis Freitag von 9 bis16 und am Wochenende und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr unter Tel.: 0971/807 42 30 möglich. Die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Museum aufhalten dürfen, ist bis auf Weiteres auf 25 Personen begrenzt. Führungen und Gruppenbesuche sind bis auf Weiteres noch nicht möglich.

Wild-Park Klaushof geöffnet

Der Zutritt zum Wild-Park Klaushof ist bei einen Inzidenzwert zwischen 50 und 100 wie folgt möglich: Bis auf weiteres dürfen maximal 250 Personen gleichzeitig den Park besuchen. Besucher ab 15 Jahren müssen eine FFP2-Maske tragen, zwischen sechs und 15 Jahren genügt ein Mund-Nasen-Schutz. Unter 6-Jährige sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Besucher müssen vor dem Eintritt in den Park ein Kontaktdatenblatt ausfüllen, das auch über www.wildpark-klaushof.de ausgedruckt und ausgefüllt werden kann.

Bei einem Inzidenzwert von über 100 an drei aufeinander folgenden Tagen müssen sowohl das Museum Obere Saline als auch der Wild-Park Klaushof schließen. red