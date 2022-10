Ein Jubiläum steht an: In diesem Jahr findet der Kissinger KlavierOlymp bereits zum 20. Mal statt. Erneut gilt es, vom 6. bis 9. Oktober, den pianistischen Nachwuchs zu entdecken. Sechs hochbegabte junge Pianistinnen und Pianisten im Alter von maximal 27 Jahren werden jedes Jahr nach Bad Kissingen eingeladen, um sich im prachtvollen Rossini-Saal - benannt nach dem 1856 dort kurenden italienischen Komponisten - mit einem Solo-Rezital nach eigener Wahl und einem gemeinsamen Abschlusskonzert im Max-Littmann-Saal, einer der besten Konzertsäle weltweit, zu präsentieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben allesamt bereits Wettbewerbe im In- und

Ausland gewonnen und stehen am Anfang einer vielversprechenden Karriere, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Drei Preise werden von einer Fachjury, ein Publikumspreis von den Zuschauerinnen und Zuschauer, die alle Konzerte besucht haben, vergeben. Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs sind dann zum einen im Programm des Kissinger Sommers des Folgejahres zu erleben, zum anderen werden sie durch die Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltern und der Vermittlung weiterer Auftritte auf ihrem Karriereweg unterstützt. Dass es hier immer wieder die Stars von morgen zu entdecken gibt, beweisen eindrucksvolle Namen wie Behzod Abduraimov, Kit Armstrong, Kirill Gerstein, Martin Helmchen, Igor Levit, Alice Sara Ott, Herbert Schuch oder Anna Vinnitskaja, die zu den ehemaligen Preisträgern des Wettbewerbs zählen und heute auf den Bühnen der Welt das Publikum für sich einnehmen.

Die Pianistinnen und Pianisten

Im Oktober treten Pianistinnen und Pianisten aus sechs Ländern zum Kissinger KlavierOlymp an: Lukas Sternath (Österreich), Lauren Zhang (USA), Roman Borisov (Russland), Suah Ye (Südkorea), Ariel Lanyi (Israel) und Tony Siqi Yun (Kanada). Die fünfköpfige Jury besteht aus Thomas Ahnert (Musikkritiker "Saale-Zeitung", Dramaturg und Mitbegründer des KlavierOlymps), Manuel Brug (Musikkritiker "Welt"), Ulrich Hauschild (Konzertdramaturg), Sonia Simmenauer (Geschäftsführerin Impresariat Simmenauer) und Alexander Steinbeis (Intendant Kissinger Sommer).

Der KlavierOlymp wird von der Stadt Bad Kissingen getragen und von Mitgliedern des Fördervereins des Kissinger Sommers mitfinanziert. Der Wettbewerb wird vom Hotel Kaiserhof Victoria unterstützt und vom Bezirk Unterfranken gefördert. Das Abschlusskonzert am 9. Oktober im Max-Littmann-Saal wird vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt auf BR-Klassik übertragen.

Das Programm

Donnerstag, 6. Oktober 19.30 Uhr: Lukas Sternath: Wolfgang Amadeus Mozart Adagio h-Moll KV 540, Ludwig von Beethoven Klaviersonate Nr. 30 E-Dur, Györgi Ligeti "2Arc-en-ciel" und "L'escalier du diable" - Etüden für Klavier, Johannes Brahms Klaviersonate Nr. 2 fis-Moll, Béla Bartók Klaviersonate Sz. 80

Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr: Lauren Zhang: Ludwig von Beethoven Klaviersonate Nr. 28 A-Dur

Maurice Ravel "Gaspard de la nuit", Johann Sebastian Bach Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll, Lowell Liebermann "Gargoyles", Franz Liszt "Réminiscences de Don Juan"

Samstag, 8. Oktober, 11 Uhr: Roman Borisov: Lowell Liebermann Drei Impromtus, Ludwig von Beethoven Klaviersonate Nr. 10 G-Dur, Serge Rachmaninoff Variationen über ein Thema von Corelli, Johannes Brahms Vier Klavierstücke op. 119, Sergei Prokofjew Klaviersonate Nr. 8 B-Dur

Samstag, 8. OKtober, 15.30 Uhr: Suah Ye: Johann Sebastian Bach Präludium und Fuge g-Moll aus "Das Wohltemperierte Klavier", Teil 2, Ludwig von Beethoven Klaviersonate Nr. 21 C-Dur "Waldstein", Unsuk Chin Etüde Nr. 5 "Toccata", Maurice Ravel "Oiseaux triste" und "Une barque sur l'océan" aus "Miroirs", Robert Schumann Symphonische Etüden cis-Moll

Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr: Ariel Lanyi: Franz Schubert "Moments musicaux" Nr. 1 C-Dur und Nr. 2 As-Dur, George Benjamin "Meditation on Haydn's Name" und "Relativity Rag", Isaac Albéniz "El polo" und "Lavapies" aus "Iberia", 3. Heft, Ludwig von Beethoven Klaviersonate Nr. 29 B-Dur "Hammerklavier"

Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr: Tony Siqi Yun: Franz Liszt "Bénédiction de Dieu dans la solitude", Ludwig von Beethoven Klaviersonate Nr. 15 D-Dur "Pastorale", Luciano Berio "Wasserklavier", Johannes Brahms Klaviersonate Nr. 3 f-Moll

Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr: Abschlusskonzert mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und anschließender Preisvergabe.