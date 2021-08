Bereits am Samstagmittag (21. August 2021) hat ein Sondengänger am Obererthaler Berg bei Hammelburg im Waldboden einen metallischen Gegenstand entdeckt. Wie die Polizeiinspektion Hammelburg am Dienstag (24. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, legte er eine aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Nebelwurfgranate komplett frei.

Vermutlich war ihm die Gefahr nicht bewusst, so die Polizei. Umgehend wurde ein Kampfmittelräumdienst verständigt, der noch am selben Tag die Granate barg. Die Polizei prüft nun, inwieweit sich der Sondengänger ordnungswidrig verhielt und führt hierzu derzeit weitere Ermittlungen.

Vorschaubild: © Foto: Polizei