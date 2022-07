Sage und schreibe 221 Jugendliche haben sich zum Tagesausflug des Kreisjugendrings angemeldet, der in den in den Freizeitpark Europa-Park im baden-württembergischem Rust führte. Teilnehmen konnten sowohl Jugendgruppen mit ihren ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern als auch einzelne Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahre. So kamen Jugendliche, Jugendgruppen und Ehrenamtliche aus dem ganzen Landkreis in Austausch und Kontakt.

Organisiert wurde die Fahrt heuer von Vorstand und Geschäftsstelle des KJR. So sollten insbesondere die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit entlastet werden. Denn in den letzten zwei Jahren hatten diese durchaus einige große Herausforderungen zu meistern, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Landratsamt. Vieles musste digitalisiert, umgeplant, verschoben oder sogar oftmals endgültig abgesagt werden. Es sei also kaum verwunderlich, dass dies mancherorts zu Frust und Erschöpfung bei den Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit geführt hat.

Durch die Übernahme der Kosten wollte der Vorstand des KJR sicherstellen, dass eine Teilnahme nicht von der finanziellen Ausstattung der Familien oder Jugendgruppen abhängt.

Insgesamt verbrachten elf Jugendgruppen, unter ihnen Pfadfinder, Fußballer, Basketballer, Ministranten und Feuerwehrler und weitere 70 Jugendliche aus dem Landkreis den Tag bei bestem Wetter im Freizeitpark, heißt es weiter. Die Organisatoren hätten sich über so manche positive Rückmeldung per E-Mail oder am Telefon gefreut.

Stattfinden konnten die Fahrt Dank einer Förderung des Bayerische Jugendrings. Dieser starte für 2022 nach zwei Jahren Einschränkungen durch Corona eine Aktivierungskampagne, die der durch die Corona-Pandemie verursachten Isolation und Passivität junger Menschen entgegenwirken und die Jugendarbeit und das Engagement junger Menschen nach der Corona-Pandemie stärken soll. Die Mittel für die Aktivierungskampagne generieren sich aus dem Projekt "Bayerischer Aktionsplan Jugend" des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Das Ziel ist es Jugendliche und Ehrenamtliche zusammen zu bringen und Gemeinschaft erlebbar zu machen.

Im Rahmen der Kampagne fand bereits im Juni in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Jugendarbeit des Landratsamtes ein Ausflug in den Wake-Park Thulba statt, der ebenfalls sehr gut angenommen wurde. Für den Rest des Jahres sind noch weitere, spannende Aktionen geplant, so der Kreisjugendring. Wer immer als erstes über die Aktionen des Kreisjugendringes informiert sein möchte kann den Newsletter abonnieren oder dem KJR auf Facebook und Instagram folgen.