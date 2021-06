Zu einem größeren Rettungseinsatz ist es am Mittwochmittag (09. Juni 2021) in Bad Neustadt an der Saale im Kreis Bad Kissingen gekommen. Ein Zeuge meldete gegen 11.50 Uhr eine leblose Person auf dem Wasser. Unverzüglich eilten Kräfte der Feuerwehr, der Wasserrettung und der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale an den Ort des Geschehens.

Da das Wasser im Fluss eine recht hohe Fließgeschwindigkeit hatte, so das Polizeipräsidium Unterfranken, gestaltete es sich für die Rettungskräfte etwas schwieriger die Person aus dem Wasser zu ziehen.

Jede Hilfe zu spät: Zeuge entdeckt leblose Frau im Fluss

Der Rettungsdienst und ein Notarzt kümmerten sich sofort um die Frau. Für die 86-Jährige kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Die Kripo Schweinfurt hat vor Ort die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Im Zuge dessen konnte zunächst die Identität der Toten geklärt und letztlich festgestellt werden, dass es im Zusammenhang mit dem Tod der Frau keine Hinweise auf eine Straftat oder ein Fremdverschulden gibt.