Was für eine glückliche Fügung, dass vor mehr als 60 Jahren die Pioniere der Städtefreundschaften Bad Kissingens Massa als italienische Partnerstadt erkoren haben. Das äußerten auch wiederholt die Reisenden, die bei der Vereinsfahrt des Städtepartnerschaftskomitees Bad Kissingen nach Massa, das im nordwestlichen Zipfel der Toskana liegt, dabei waren. Die Reise, die bereits 2020 anlässlich des 60. Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Bad Kissingen und Massa stattfinden sollte, war von Dietrich Försch, Helena Scharf und Präsidentin Maren Schmitt in Zusammenarbeit mit GWK Wolf geplant worden. Sie wurde nach der Corona-bedingten Verschiebung sowohl in kulinarischer als auch kultureller Hinsicht besonders genossen.

Franco Tortorella, seit über 30 Jahren Freund Bad Kissingens und Träger der Bad Kissinger Bürgermedaille in Silber, hatte die Wunschziele, die von Bad Kissingen aus von genannt worden waren, zu einer Reisewoche komponiert, und das mit nahezu minutiöser Genauigkeit. Mit profundem Wissen über Historie, Land und Leute führte er die Reisegruppe durch Florenz, ins ligurische Cinque Terre und in Portovenere.

Von besonderer Herzlichkeit und Gastfreundschaft war der Empfang der Kissinger Gruppe im Rathaus von Massa durch Bürgermeister Francesco Persiani geprägt, der die Bedeutung der über 60-jährigen Städtefreundschaft hervorhob. Bürgermeister Thomas Leiner, der die offiziellen Grüße überbrachte, freute sich besonders, dass eine nächste Begegnung mit Bad Kissingen bereits im Terminkalender Massas steht. Ein weiteres Highlight (und für die Kissinger ein Muss) war der Besuch der von Massa gut 70 Kilometer entfernten Montecatini Terme, das wie Bad Kissingen seit vergangenem Jahr als Unesco-Welterbe zu den Great Spas of Europe zählt. Franco hatte seine Fäden gezogen, und so erwartete die Kissinger nicht nur eine Führung, sondern auch eine freundliche persönliche Begrüßung des Bürgermeisters Dott. Luca Baroncini im mondänen und weitläufigen Kurbad.

Lucca, Siena, Pisa wurden in den folgenden Tagen mit Stadtführungen besichtigt. Und noch ein Ausflug prägte sich unauslöschlich ein: Der Besuch von Vinci, dem Geburtsort von Leonardo da Vinci. Im Museum und Geburtshaus wurde der vor 500 Jahren verstorbene geniale Universalgelehrte nahegebracht. Eine Erholungsreise war die Vereinsfahrt nicht, doch für jeden Reiseteilnehmer unvergleichlich schön. Helena Scharf