Um ihren 60. Geburtstag gebührend zu feiern, veranstaltete die Untererthaler Karnevalsgesellschaft (kurz: UKG) ein kleines Abendprogramm für geladene Gäste. Am darauffolgenden Tag lud der Verein dann das gesamte Dorf zu Mittagessen und Kaffee ein, um das Jubiläum gemeinsam zu genießen. Auch für die Kleinsten war etwas geboten: Ein Spielemobil und Schminken sorgten für genügend Unterhaltung.

Durch die Abendveranstaltung führte die Gäste sowohl Mark Scheller (Sitzungspräsident) als auch Eileen Wüscher (1. Vorstand). Nach einem gemeinsamen Abendessen aller Anwesenden wurde die Veranstaltung durch die beiden Narren eröffnet. Eingeladen waren neben einigen befreundeten, auch die örtlichen Vereine, sowie die Fußballer aus Obererthal. Auch drei der Gründungsmitglieder - George Dietrich, Manfred Herzog und Lothar Kess - feierten das Jubiläum gemeinsam mit allen anwesenden. Gratulationen erhielt der Verein ebenfalls von Pfarrer Augustin aus Hammelburg und Bürgermeister Armin Warmuth.

Gemeinsamer Showauftritt

Zu Beginn der Veranstaltung traten alle Garden der UKG zusammen auf der Bühne auf. Nach einer individuellen Tanzeinlage jeder Garde, beendeten sie den Auftritt alle gemeinsam. Anschließend bekamen der Ehrenpräsident Manfred Herzog (seit 1992) und die Ehrenvorstände Klaus Lutz (seit 2005) und Hedy Böhle (seit 2013) eine Ehrung in Form der Goldenen Nadel überreicht. Gedacht wurde auch an den kürzlich verstorbenen Helmar Leitschuh, der ebenfalls seit 1994 Ehrenmitglied des Vereins war. Zuwachs bekamen die Ehrenmitglieder an diesem Abend durch vier weitere Personen: Roswita Fischer, Bergith Meder, Inge Schipper-Telger und Wilma Schaub. "Seit Jahrzehnten sind sie aktive Mitglieder", freut sich Wüscher. Egal ob im Vorstand, als Dekorateurin oder als Trainerin, der Verein ist ihnen für ihre ehrenamtliche Arbeit sehr dankbar.

Für Unterhaltung sorgten die beiden Büttenredner Moritz Hüfner und Jennifer Liebling. Durch eine kleine Showeinlage mit Gästen aus dem Saale brachten sie Witz und Unterhaltung in das Programm. Ihren Auftritt lehnten sie an der Serie "LOL" an. Zwischen den einzelnen Programmpunkten erhielten immer wieder Mitglieder Ehrungen für ihre hervorragende Arbeit. Neben zehn Jahren Mitgliedschaft in der UKG verliehen auch der Fastnacht-Verband und die Föderation Europäischer Narren (kurz: FEN) einige Auszeichnungen.

Gespräche über den Gartenzaun

Auch für Auflockerung war stets gesorgt: Ralf Brem unterhielt das Publikum durch drei kleine Gesangseinlagen mit Hilfe seiner Gitarre. "Mit ihrer Bütt 'Gespräche über den Gartenzaun' brachten sie den ganzen Saale zum Lachen", freut sich die Vorsitzende über einen weiteren Auftritt. Ruth Neder und Sabine Kuchenbrod berichteten dabei mit Witz und Humor über die aktuellen Geschehnisse der Welt - wie zum Beispiel die hohen Spritpreise. Zum Schluss erinnerte die Sketch Gruppe "Next Generation" mit einem Repertoire aus alten Sketchen an die vergangenen Sitzungen. "Es war ein sehr schöner Abend. Die Leute haben sich gefreut, mal alle wieder zu sehen", beschreibt Wüscher die Stimmung der Veranstaltung.

Und: "Wir dürfen nicht vergessen, dass das alles nur stattfinden konnte, weil vor 60 Jahren ein paar Leute aus dem Dorf die Idee hatten einen Faschingsverein zu gründen", erzählt sie dankbar. Angefangen mit Sitzungen in der Wirtschaft "Zum Goldenen Kreuz", kommen mittlerweile über 600 Gäste, um die Sitzungen der Untererthaler zu besuchen.

Liste der geehrten Personen:

10 Jahre UKG: Lorenz Brust, Stefan Gerlach, Christoph Bütt, Thomas Schäfer, Maximilian Nossek, Dominik Kolb

Saisonorden Fastnachsverband: Andre Kuchenbrod, Dennis Frei, Rene Keller, Patrick Keller, Cäcilia Fella

Jugendorden in Gold (FEN): Linda Gerlach, Mona Heid, Laura Leitschuh, Annika Weigand

Bronze (FEN): Sandra Böhle, Lisa Brust, Andreas Keß, Tamara Swardosch

Silber (FEN): Nicole Bühner, Ramona Koch

Gold (FEN): Gerald Tietz