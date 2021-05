Bei Westheim im Landkreis Bad Kissingen sind zwei Familien mit ihren Kanus auf der Fränkischen Saale gekentert, wie die Polizei Hammelburg mitteilt.

Zwei Familien machten auf der Fränkischen Saale von Trimberg kommend flussabwärts einen Familienausflug, als beide Boote am Donnerstagnachmittag (27. Mai) bei einem Anlegeversuch kenterten. Die Boote waren mit drei Erwachsenen und drei Kindern besetzt. Der Unglücksort war zunächst nicht eindeutig bestimmbar.

Nach einer eingeleiteten Suchaktion, zu der sowohl der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Langendorf und Westheim, die Wasserwacht Hammelburg und Bad Kissingen, als auch ein Hubschrauber alarmiert wurden, konnten alle Personen unverletzt am Ufer lokalisiert werden. Nachdem die Beteiligten von den Rettungskräften an Land gebracht wurden, kamen sie mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus, welches alle Ausflügler noch am selben Tag quasi "unverletzt“ verlassen konnten.

Ursache für das Kentern der Kanus waren vermutlich die starke Strömung an der Stelle sowie die starken Regenfälle der letzten Tage und dem damit verbundenen erhöhten Wasserstand.



Die Polizei Hammelburg bedankt sich für den erfolgreichen Rettungseinsatz und lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit der eingesetzten Kräfte. Noch am Abend meldeten sich die betroffenen Personen und bedankten sich für den Einsatz.