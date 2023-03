Eine 83-jährige Autofahrerin sorgte am Dienstagnachmittag (21. März 2023) in Hammelburg für Irritationen: Als die Seniorin an der Ampel an der Postamtskreuzung anfahren wollte, würgte sie den Motor ihres Autos mehrere Male hintereinander ab.

Bei jedem Mal rollte der Wagen ein Stück zurück - bis er schließlich gegen das dahinterstehende Auto stieß.

Seniorin bemerkt Unfall nicht - dann kommt es zum Streit

Anscheinend war die Fahrerin so aufgeregt, dass sie den Zusammenstoß nicht einmal bemerkte - sie fuhr einfach weiter, wie die Polizei Hammelburg berichtet. Die Fahrerin des beschädigten Wagens folgte ihr deshalb bis vor die Haustüre, wo es zwischen den beiden zu einer Auseinandersetzung kam. Erst als die Polizei eintraf, konnte der Streit geschlichtet werden.

Jetzt wird geprüft, ob die Rentnerin noch zum Autofahren geeignet ist und ob sie eventuell Unfallflucht begangen haben könnte.

