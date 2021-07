So mancher erschrak am Samstag: Schließlich fuhren einige Fahrzeuge mit Sonder- und Wegerechten durch Kleinbrach bei Bad Kissingen zum Luitpoldsprudel. Die Freiwilligen Feuerwehren der Bad Kissinger Stadtteile Hausen und Kleinbrach rückten gemeinsam mit Rettungsdienst und Wasserwacht zu einer simulierten Notfallsituation aus.

Angenommen für diese Notfallsituation waren drei vermisste Personen, die nach einer Feier noch zum Schwimmen gehen wollten. Weiter waren ein Erwachsener und drei Jugendliche vor Ort, die den Notruf abgesetzt hatten und selbst völlig durch den Wind waren.

Zuerst kamen die Freiwillige Feuerwehr Kleinbrach und der Einsatzleiter Wasserrettung am Luitpoldsprudel an. Sie leiteten sofort die ersten Such- und Betreuungsmaßnahmen ein. Kurz darauf traf die Freiwillige Feuerwehr Hausen mit insgesamt drei Fahrzeugen und einem Boot ein.

Die erste Person war dann sehr schnell gefunden, musste jedoch über einen Abhang gerettet werden. Hier konnten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute ihre Erfahrung mit der Rettung von Verunglückten aus unwegsamen Gelände beweisen.

Rund um die Uhr rufbereit

Währenddessen rückten die Fahrzeuge der Wasserwacht Bad Kissingen und des Landrettungsdienstes an. Die Wasserwacht stellt im Landkreis Bad Kissingen mehrere Schnelleinsatzgruppen, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für den Wasserrettungsdienst zuständig sind. Um keine Ressourcen des Landrettungsdienstes zu binden, simulierte diesen die BRK Bereitschaft Bad Kissingen, die ebenfalls rund um die Uhr zum Beispiel für Großschadenslagen zusätzliche Rettungsmittel und Einsatzkräfte zur Verfügung stellt.

Letztlich wurden alle drei Personen von Wasserrettertrupps, Feuerwehr oder Booten gefunden, die medizinische Erstversorgung simuliert und professionell die Übergabe an den Landrettungsdienst geübt.

Auch wenn es Kleinigkeiten zu verbessern gibt, so übten Feuerwehr, Land- und Wasserrettung Hand in Hand, die Einsatzleiter unterstützten sich gegenseitig und sämtliche Maßnahmen fanden auf einem sehr hohen Niveau statt, schreibt Organisator Andreas Bröll, der sowohl stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Kleinbrach als auch bei der Wasserwacht aktiv ist, in einer Pressemitteilung.

Beteiligt waren an der von der Feuerwehr Kleinbrach und der Wasserwacht Ortsgruppe Bad Kissingen organisierten Übung neben den genannten Feuerwehren und der BRK Bereitschaft Bad Kissingen, die Kreiswasserwacht Bad Kissingen mit Beobachtern und dem Einsatzleiter Wasserrettung, sowie die Jugend der Feuerwehr Kleinbrach und der Wasserwacht Bad Kissingen. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Einsatzkräfte bei einer solchen Übung mit Höchstleistungen auftreten und sich für den Ernstfall fit halten", so Bröll. Alle Teilnehmer waren begeistert von der Übung und ließen die Abläufe bei einer Helferbrotzeit Revue passieren.