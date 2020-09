Nüdlingen vor 23 Minuten

Kommunalpolitik

Gemeinderat Nüdlingen: Von Flüsterasphalt und Archäologen

Im Gemeinderat ging es am Dienstag um die weitere Planung an der Ortsdurchfahrt, einen Kreisel, die Archäologischen Grabungen an der zukünftigen Seniorenwohnanlage und viele kleine Themen. Beispielsweise der Stand der Bauarbeiten am Gasthaus "Stern", die Kennzeichnung von Obstbäumen und den Messwerten zum Grundwasserstand.