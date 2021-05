Insgesamt rund 480 000 Euro fließen aus dem "Denkmalschutz-Sonderprogramm X" des Bundes in den Landkreis Bad Kissingen. Das geben die beiden Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär und Sabine Dittmar in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Demnach erhielt der Antrag der Stadt Bad Kissingen zur Sanierung des Turniergebäude in der Au mit 440 000 Euro den Zuschlag. Weitere 40 000 Euro werden für Arbeiten an der Krechenbachbrücke in Zeitlofs zur Verfügung gestellt.

"Die Überlegungen und Planungen beider Projekte ziehen sich schon seit Jahren. Es freut mich daher sehr, dass es uns nun gelungen ist, diese wichtigen Förderungen auf den Weg zu bringen", erklärt Staatsministerin Dorothee Bär. "Das Geld aus dem Denkmalschutzprogramm ist sowohl in Bad Kissingen als auch in Zeitlofs sehr gut angelegt", sagt Sabine Dittmar. Das Turniergebäude in der Au sei mit seiner von Säulen getragenen Tribüne eines der prägenden Bauwerke der Kurstadt und auch Ort des historischen Reitturniers, das anlässlich des Rakoczy-Festes stattfindet. "Der Zuschuss wird helfen, die Dachsanierung voranzutreiben." Zudem könnte der vor knapp 100 Jahren errichtete Bau wichtiger Bestandteil einer möglichen Bewerbung Bad Kissingens um die Landesgartenschau werden. "Die Turnierhalle in der Au ist ein wunderschönes Gebäude", findet auch Dorothee Bär. "Gleichzeitig ist der Unterhalt natürlich sehr fordernd für eine Stadt dieser Größe. Es freut mich daher, dass es mit der Förderung dort nun endlich wieder vorwärtsgehen kann."

Mit der Krechenbachbrücke im Zeitlofser Gemeindetal Eckarts wird ein weiteres Projekt aus dem Landkreis mit Geldern aus Berlin gefördert. Die im 19. Jahrhundert erbaute Sandsteinbrücke ist in Eckarts nicht nur die einzige Möglichkeit, den Krechenbach zu überqueren, sondern zusammen mit der ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Kirche auch so etwas wie das "Aushängeschild" des Dorfes.

"Es freut mich, dass es in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Matthias Hauke gelungen ist, einen Zuschuss für diese wichtige Baumaßnahme in den Landkreis zu holen", sagt Sabine Dittmar. Die 40 000 Euro würden dazu beitragen, die Verkehrs- und Standsicherheit der Brücke zu erhöhen und ein Eckartser "Wahrzeichen" zu bewahren. "Es ist wichtig, dass mit dem Denkmalschutzprogramm nicht nur die großen Projekte, sondern auch kleine, die in den Dörfern engagiert vorangetrieben werden, Unterstützung finden."

Neben den beiden Projekten im Wahlkreis hat sich Sabine Dittmar auch für die Sanierung der St.-Johannis-Kirche in Würzburg eingesetzt. 400 000 Euro aus dem Bundesprogramm fließen in die Erneuerung der markanten Türme des in der Öffentlichkeit als "Batman-Kirche" bekannten Bauwerks.

Mit dem Denkmalschutz-Sonderprogramm X stellt der Bund im Jahr 2021 rund 70 Millionen Euro für die Sanierung kulturell bedeutsamer Denkmäler und historischer Orgeln zur Verfügung.