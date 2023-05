Bad Kissingen: Stadtstrand eröffnet am Donnerstag (11. Mai 2023)

"Kleine Oase" - Sonnenterrasse und Beachbereich mitten in der Innenstadt

mitten in der Innenstadt Pizza, Cocktails und Bier - Das wird den Gästen geboten

- Das wird den Gästen geboten Veranstalter freuen sich über Rückkehr: "Der Sommer kann kommen"

Der Bad Kissinger Stadtstrand feiert am Donnerstag (11. Mai 2023) seine diesjährige Eröffnung. In einem Social-Media-Post brachten die Veranstalter ihre Vorfreude über die anstehende Rückkehr zum Ausdruck.

Bad Kissinger Stadtstrand feiert Eröffnung: "überwältigt vom enormen Zuspruch"

"Morgen um 16 Uhr starten wir in die Stadtstrandsaison 2023", schrieb das Team am späten Mittwochabend (10. Mai 2023). Man freue sich "schon riesig" und sei "überwältigt vom enormen Zuspruch während des Aufbaus". Der Bad Kissinger Stadtstrand liegt an der Fränkischen Saale unterhalb der Ludwigsbrücke, und bietet einen guten Ausblick auf den direkt gegenüber liegenden Regentenbau.

Auf ihrer Website beschreiben die Veranstalter den Stadtstrand als "eine kleine Oase mitten in der Innenstadt von Bad Kissingen", in der man auf der Sonnenterrasse oder im Beachbereich den Tag ausklingen lassen könne. Wer es im Anschluss an ein entspanntes Sonnenbad am Stadtstrand noch einmal so richtig krachen lassen möchte, der kann sich bei uns einen Überblick über das Bad Kissinger Nachtleben verschaffen. Neben gekühlten Getränken und leckeren Snacks biete der Stadtstrand Bad Kissingen auch Themenabende und Live-Musik.

Auf der Speisekarte des Bad Kissinger Stadtstrandes finden sich nicht nur Bier und zahlreiche Cocktails, sondern beispielsweise auch Flammkuchen, Pizza und Nachos. Auch wenn das Wetter in den kommenden Tagen wohl noch nicht mitspielt, lässt sich das Team, ihren abschließenden Worten nach zu urteilen, die Lust auf die Saisoneröffnung nicht nehmen: "Wir sind bereit, wir sind heiß, wir sind motiviert! Der Sommer kann kommen."

