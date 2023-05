Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Es geht um einen Vorfall vom Sonntagnachmittag (7. Mai 2023) in der Rudolf-Diesel-Straße in Bad Kissingen.

Dort betreibt eine Floristin der Stadt auf dem Gelände einer Waschanlage einen Blumen-Automaten. Dessen Kühlung am besagten Tag gegen 14.30 Uhr eine bisher noch unbekannte Person, die auf einem Fahrrad unterwegs war, mit einer Gummimatte abdeckte.

Unbekannte Person schädigt Floristin - wer hat etwas gesehen?

Durch die Aktion verwelkten in der Folge alle sich im Automaten befindlichen Blumen und Pflanzen. Der Floristin entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 240 Euro.

Jetzt hat sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt: Zeugen, die am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer: 0971 / 7149-0 in Verbindung zu setzen.

